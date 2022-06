"Canelo" dice que se prepara "como una bestia" 

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Aunque volvieron a verse de manera retadora, casi a punto de liarse a golpes, la segunda conferencia de promoción para la pelea del 17 de septiembre entre Saúl 'Canelo' Álvarez (57-2-2, 39 KO’s) y Gennady Golovkin (42-1-1, 37 KO’s) fue en un tono mucho más tranquilo que en el primero.

El "Canelo" evitó los insultos y su discurso tuvo que ver más con el respeto, aunque advirtió al kazajo que se preparará como "una bestia" para defender sus cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB).

"No me gusta como persona (Golovkin), pero esto es una conferencia, y volveré al gimnasio para prepararme como una bestia", aseguró el tapatío.

"Lo único que quiero es pelear el 17 de septiembre". Día en el que, considera, su gran rival y él ofrecerán un mucho mejor espectáculo que el dado en septiembre de 2017 y 2018, cuando empataron y el "Canelo" se impuso, respectivamente. "Creo que esta será la mejor pelea entre ambos", vaticina. "Estoy muy confiado, porque soy diferente, más fuerte, más maduro, y ahora estoy en mi ‘prime’".

Lo que no significa que carezca de respeto por "GGG", quien no le agrada, aunque reconoce su calidad. "Es un peligroso y buen peleador, no tengo duda", reconoce el "Canelo". "Sé que hay un riesgo, pero estoy preparado para tomarlo, y los riesgos me gustan".