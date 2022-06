Raúl Araiza exhibe a un portero del América

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Raúl Araiza sorprendió al balconear a un portero del América. En televisión, el conductor de "Hoy" reveló que el famoso jugador del equipo de la Liga MX le quedó a deber dinero desde hace años, y aunque la cantidad no fue estratosférica, el también actor señaló que hasta el día de hoy no le ha pagado.

Portero del América es exhibido por Raúl Araiza

Fue en el programa "Miembros al Aire", que conduce el también llamado 'Negro' Araiza en el que exhibió a un ‘famoso portero del América’, luego de que sus compañeros y él hablaran de lo complicado que resulta prestar dinero a amigos o familiares, pues la mayoría de las veces, estas personas no lo devuelven.

Partiendo de ese tema, Araiza relató su experiencia con un jugador del América, a quien señaló por deberle dinero que hasta no la fecha no le ha pagado.

En la emisión, el conductor contó que el prestado se dio cuando el arquero estaba pasaba por malos momentos económicos y personales, por lo que el 'Negro' Araiza le prestó dinero (aunque no reveló la cantidad). Pero vaya sorpresa la que se llevó el presentador del matutino de Televisa al ver al portero jugando golf. Al encontrárselo, éste se negó a pagarle

“Solamente una persona me quedó a deber, no me ha pagado. El portero más famoso del América”, indicó sin entrar en detalles y sin querer revelar el nombre del jugador.

¿Quién es el portero del América que le debe dinero a Raúl Araiza?

Luego de la "confesión" de Raúl 'Negro' Araiza, sus compañeros Yordi Rosado, José Eduardo Derbez y Paul Stanley, le insistieron en que ‘quemara’ al portero deudor.

Sin embargo, el conductor del programa "Hoy" se mostró reservado y no quiso revelar el nombre ni la cantidad que hasta el momento no ha visto de regreso en su cuenta bancaria, pero si dejó entre ver que le pareció muy cínico su actuar.

“Aparte siendo amigos, yo lo quiero bien, el güey me pidió prestado y le presté. Luego me lo encontraba en torneos de golf jugando y yo le decía: 'Cabr*n, que haces aquí si no tienes un varo'. Nunca me lo pagó, ni a mí, ni a otras personas", externó Raúl Araiza.

“Es el intento, el hecho, la acción de: 'toma 200 pesos'. Bueno tuviste el intento, es más igual y llegas a la mitad y dices: 'ya olvídalo cabr*n, no hay ped*', pero así nada más de no te pago nada y sigo jugando golf", agregó para concluir el tema el conductor.

Y aunque Raúl Araiza se negó a revelar quién le quedó a deber dinero, el actor provocó que la afición crea que se trata de Guillermo 'Memo' Ochoa, Héctor Miguel Zelada, Adrián Chávez o Moisés Muñoz; pues el conductor de TV indicó que a quien le presto dinero fue al portero "más famoso" del América.