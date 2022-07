Orbelín Pineda no llega a Chivas

Comparta este artículo

Orbelín Pineda continúa aferrado a su sueño Europeo. Y eso termina con las aspiraciones de las Chivas de tenerlo como refuerzo de cara al Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

“Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo ‘me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible’. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos pero no podemos esperar tanto tiempo ya”, declaró en entrevista con la cadena “Marca Claro”.

En contacto

El director deportivo del Rebaño Sagrado aseguró que ellos han estado en contacto cercano con la directiva del Celta, pero aunque su intención de repatriar a “Orbe” es muy firme, la decisión de volver es solamente del jugador, algo que como equipo respetan mucho.

“Hace tres o cuatro días me despertó una llamada de un directivo de allá, preguntándome ‘¿Cómo va el tema?’. Ellos no lo quieren prestar, lo quieren vender. Chivas puso una oferta en la mesa y Orbelín tiene la última palabra”, sentenció.

Orbelín Pineda llegó hace poco menos de seis meses a Vigo, luego de terminar su contrato con el Cruz Azul. A pesar de que el fichaje no le costó euro alguno al equipo español, ahora está decidido a sacar al menos cinco millones (lo que estaría ofreciendo Chivas). El Rayo Vallecano y el AEK de Atenas (equipo que dirige Matías Almeyda) estarían interesados en Orbelín, pero como préstamo con opción de compra, algo que no convence del todo al Celta.

Valdez no saldrá

Santiago Baños, presidente del América, confirmó que no hubo oferta alguna por Bruno Valdez del Al Hilal, equipo de Arabia Saudita, y que no hay alguna otra para que salga del equipo.

Baños aseguró a ESPN que el zaguero paraguayo no quiso irse a los Bravos de Juárez, equipo que sí estuvo interesado en los servicios de Bruno Valdez, de manera que es muy probable que se quede con las Águilas.

Baños confirmó que el América sí estuvo detrás de Germán Berterame, pero no le gustó la forma en que el Atlético de Madrid quería operar la transacción, pues las cifras no cuadraban para la directiva de Coapa y se hicieron a un lado.

El que sería su último refuerzo, Jonathan Rodríguez, arribará al país en los próximos días, aunque está descartado para el debut en el Apertura 2022 porque tardará en ser registrado.