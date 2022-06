Comparta este artículo

MÉXICO.— Sergio ''Checo'' Pérez ha roto el silencio y se ha pronunciado sobre la polémica genera tras la filtración de los vídeos en los que se le ve celebrando su triunfo obtenido en el Gran Premio de Mónaco con una ''misteriosa'' mujer que evidentemente no era su esposa. A través de un breve, pero contundente comunicado, el piloto mexicano ha aceptado que "no supo controlarse".

Checo Pérez habla de los vídeos filtrados y su supuesta infidelidad ¿Qué dijo?

Mediante sus historias en su cuenta de Instagram, ''Checo'' Pérez emitió su postura sobre los vídeos en los que luce muy alcoholizado, festejando sin control y en compañía de una mujer que no es Carola Martínez, su esposa.

El piloto mexicano inició destacando que se hace "responsable" de lo sucedido y que fue mostrado en los polémicos vídeos que circulan en internet. Asimismo, el corredor de Red Bull admitió que "fue una mala fiesta que no supe controlarse".

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, inició explicando Sergio Pérez.

Checo Pérez agregó un agradecimiento por todo el cariño que sus seguidores le han dado. De igual modo se disculpó con su gente, pues aseguró que los lamentables vídeos filtrados "no representan la persona que es".

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, añadió el tapatío.

¿Checo Pérez le fue infiel a su esposa Carola Martínez?

Sobre su situación sentimental de la cual se ha generado una tremenda controversia, luego de que se evidenciara en un vídeo y un par de fotos, que el piloto originario de Guadalajara festejó con una mujer rubia, de quien ahora se sabe que se trató de la modelo ucraniana llamada Khrystyna, Checo Pérez indicó que la relación con su esposa Carola Martínez está bien.

Incluso Checo aseguró que "están más unidos que nunca", por lo que con esta declaración puso fin a los rumores de una posible separación y/o problemas en matrimonio, así como a los comentarios en los que se especuló que el festejo tras ganar el Gran Premio de Mónaco tomó otro rumbo.

“Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor...”, puntualizó Checo Pérez.

Cabe destacar que Checo, al terminar la ceremonia de premiación de la carrera en Mónaco, prometió que habría “mucha champaña”, y no mintió, pues tras su triunfo circularon polémicos vídeos en los que se le vio en completo descontrol e incluso sin poder sostenerse de pie ni bajar las escalares de un yate en el que celebró con hombres y mujeres.