Javier Alarcón regresa a Televisa, narrará con el "Perro" Bermúdez

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Así como ya lo hizo Raúl Sarmiento y Jorge Piertrasanta, Javier Alarcón volverá a Televisa, pero sólo para narrar junto a Enrique Bermúdez, el "Perro", que se prepara para decir adiós tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Es por eso que el nombre de Javier Alarcón (actual comentaristas en Imagen Televisión) y Televisa han sonado en las últimas horas.

¿Por qué salió Javier Alarcón de Televisa?

Al principio muchos rumores mencionaban que el conductor salió de la empresa de Emilio Azcárraga con una imagen muy manchada, situación que incluso lo llevó a poner una demanda, que después ganó contra la revista TVNotas.

Pero tiempo después en su canal de Youtube, Alarcón explicó los detalles de su adiós de Televisa tras 27 años laborando ahí, de los cuales 15 fueron como director editorial de Deportes.

"Les dije que quería salir de la empresa para intentar nuevos proyectos porque no coincidía con los objetivos del nuevo vicepresidente, quien me dijo que ya no decidiría las cosas a las que estaba acostumbrado", mencionó aquella vez Alarcón.

Fue en octubre del 2015 cuando quedó fuera de Televisa y años más tarde aceptó que no fue una decisión fácil. "Me pesó muchísimo la decisión pero era necesaria", destacó. "Nunca he robado un peso, jamás robé un peso cuando fui director editorial de Televisa Deportes, ni soy un acosador, un golpeador o un drogadicto como se me acusó y creo en la defensa del honor hasta las últimas consecuencias", añadió el comentarista en el video que compartió en junio del 2020.

