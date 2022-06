Más pitcheo... ¿y el bateo? Campeche lecha a las fieras en el primero del día

Comparta este artículo

Con lo mal que anda el bateo de los Leones, los aficionados y especialistas que siguen a las fieras esperan que, si hacen movimientos, sean para beneficiar a la ofensiva.

Pero los Leones, con una ofensiva en picada cuando juegan en casa, anunciaron ayer la llegada de otro lanzador extranjero, mientras, en el campo, sus artilleros pasaban apuros ante el pitcheo de unos Piratas de Campeche que los vencieron 2-0, en el primer duelo de una doble cartelera en el Parque Kukulcán. Una sólida labor de Mike Fiers se fue al caño por falta de apoyo.

No se ha dicho quién saldrá de los Leones para darle cabida al venezolano Carlos Rondón, quien hasta ayer estaba en el róster de los Rieleros de Aguascalientes, donde compiló marca de 0-4 y efectividad de 8.24. Como que para qué más lanzadores, ¿no?, si lo que se necesita es bateo. Hubo una noticia en las redes sociales ayer temprano que alentó la idea de reforzar el bateo: que se está alistando José “Cafecito” Martínez, un ex Grandes Ligas que llegó a Monclova y se lesionó en el arranque de la temporada. Se recupera de una fractura y, dicen, cuando esté listo será activado por las fieras. No es conocido por producir carreras y es jardinero, donde las fieras tienen también bastante capotal humano.

Fiers, inmerecido perdedor de este primer partido, se quedó en la banca mirando a sus compañeros desperdiciar oportunidades, especialmente en la sexta, en la que con dos hits se fueron en blanco (Marco Jaime fue aut en el plato al intentar anotar con un rodado a primera), y en la séptima, en la que, con tres inatrapables, igual se quedaron suspirando. En esta, ante Elián Leyva, abrieron con sencillo de Cristian Adames, pero a la primera pitcheada Sebastián Valle bateó para doble matanza, y luego llenaron la casa, pero Art Charles falló elevando para el aut 21. Tres hits en la entrada y cero carreras.

Charles, se ha señalado, pasa grandes apuros para batear en el Kukulcán, contrario a sus partidos recientes en gira.

Los melenudos entraron a la jornada como últimos en bateo colectivo (.263) en la Liga Mexicana, hits conectados (287), carreras anotadas (167) y producidas (160). Y son dueños de la tercera mejor efectividad (4.79), con el pitcheo sosteniendo al equipo la mayor parte de la temporada. Las necesidades, se debe entender con solo mirar las estadísticas, son notables.

El martes ganaron con seis hits y dos carreras. No siempre se ganará así. Fiers lo vivió en carne propia ayer.

Le anotaron una carrera abriendo el partido y le hicieron otra más en la tercera, en la que él mismo fue clave porque cometió un error al revirarse a primera. No fue una joya, cierto, pero merecía mejor suerte. ¿Tendría que lanzar un sin hit, como en MLB?— Gaspar Silveira