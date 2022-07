Amazonas de Yaxunah: ''No hay equipo falso, solo queremos jugar, lo hacemos gratis''

Comparta este artículo

MÉRIDA.- En medio de la polémica la división del equipo, tres representantes de las Amazonas de Yaxunah, visitaron el Diario y dejaron claro el interés que les mueve cuando van a un campo deportivo: “Queremos jugar, solo eso queremos. Y que la gente nos vea hacer lo que cualquier mujer puede hacer”.

Con sus hipiles blancos, bordados en punto de cruz, sandalias y gorras con el logotipo de su equipo, María Enedina Canul, Citlalli Poot Dzib y Nayeli Uicab hablaron del partido que se avecina, y que hará realidad el sueño de las 18 integrantes de la novena que llegará el sábado a Mérida.

Amazonas de Yaxunah: ''No cobramos ni un peso''

“Para todas nosotras es un sueño jugar en el Parque Kukulcán. Ni nos lo creemos”, dice Nayeli, mientras que María Enedina, urdidora de hamacas y sembradora de hortalizas en su comisaría, en Yaxcabá, expresa que “todo esto que hacemos es por amor al deporte. No cobramos un peso por ir de campo en campo. Sí nos apoyan, claro, porque nosotros no tenemos para costear el ir a un juego. Nos ayudan con el transporte, nos dan de comer, pero no cobramos un peso. Y somos felices haciéndolo”.

No hay ''Amazonas falsas''

En redes sociales circula la versión sobre que ''Las Amazonas de Yaxunah'' sufrieron una división por conflicto de intereses, por lo que cuatro jugadoras originales y el entrenador son quienes jugarán en el Kukulcán, mientras que la mayoría de fundadoras del concepto no podrán cumplir el sueño de llegar a la casa de los Leones.

“No hay ni Amazonas originales, ni Amazonas falsas. En el equipo puede jugar cualquier mujer que pueda ser capaz de ponerse un hipil y jugar con eso”, expresó Nayeli.

En la terraza del edificio central del Diario, ofrecieron su grito de guerra: “Mujeres fuertes; mujeres guerreras, somos las Amazonas de Yaxunah”.

En la visita les acompañaron Candy Domínguez Camelo y María Domínguez Osorio, gestora de este partido. María, representante del equipo La Natividad de Sucilá, contó que el partido del sábado en el Parque Kukulcán se originó a raíz de que ella escribió en el muro de Facebook del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien les respondió diciéndoles que si aceptaban el reto de jugar con las Amazonas y si ganaban, les regalaba sus uniformes.

“Y así se dio este partido. Gracias a Dios se han dado las cosas, y ahora estamos listas para venir el sábado a Mérida a jugar en el Kukulcán. Ni lo creemos”, comenta María.

Amazonas de Yaxunah en el Kukulcán gratis

El partido será este sábado 2 de julio a las 6 de la tarde y la entrada será completamente gratuita para poder apoyar y disfrutar a las dos escuadras femeniles.