Oración y ovación por dos aficionados a la tauromaquia

Comparta este artículo

Amigos aficionados…

Esta semana vamos a hacer mención de dos valiosos personajes de la tauromaquia yucateca, de muchos años. Y, créanlo, no son aficionados cualquiera.

Primero, una oración por la señora Bertha Nelly Férraez, fallecida en días pasados. Fue esposa de un entrañable taurino, Luis Conde Medina, ganadero de San Salvador, a quien acompañó tarde a tarde, a su barrera de primera fila de sol en la Plaza Mérida. “Doña Nena” era ampliamente conocida en el ambiente taurino, no solo por ir a la plaza o a las actividades diversas, sino por abrir, con su esposo, las puertas de la dehesa en Río Lagartos a gran cantidad de toreros para tientas o entrenamientos. Vaya que sabía de toros.

De verdad que se le extrañará cuando regresen los toros la siguiente temporada. Junto a su esposo, su cuñado Jesús, ganadero también, y su concuña Margarita, pegados a la alambrada que divide sombra de sol, allá estaba siempre. Su misa de cenizas reunió a muchos taurinos en un entradón, en sentido último adiós.

Y segundo, ovación para el maestro “Ele Carfelo” por su “otra faceta”, que en realidad es su actividad primaria. El martes, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción entregó al ingeniero Luis Carlos Fernández López (su nombre de pila, de allí su seudónimo, por cada primera letra de su nombre), el reconocimiento “Pilares de la Construcción en Yucatán”, por su trayectoria como ingeniero civil, en gestión de construcción, lo mismo que para dirigir el gremio y ser líder empresarial.

La lectura de la biografía del “Chino” Fernández, en el lado profesional, fue rematada con un pase de la firma: su papel como taurino. En el Diario fue el encargado de las reseñas por tres décadas, de la Mérida, de Motul, de las informaciones de las ganaderías. No omito, cuando he podido saludarle, que siendo niño al leer sus crónicas siempre me preguntaba: ¿quién es y qué significan Ele Carfelo? Ya lo sé.

Y el ingeniero Fernández fue uno de los que, en sus mejores tiempos, visitó asiduamente San Salvador, de lo que daba cuenta en las historias escritas aquí, mencionando a Doña Nena.

Así que el pésame para la familia Conde Ferráez y el enhorabuena para la familia Fernández López.— Gaspar Silveira Malaver