Piratas y Olmecas: sus estadios, dolor de cabeza

Comparta este artículo

Mientras andan prestando casa en plazas de la Zona Norte, pagando un dineral por rentas, a los Piratas de Campeche les llegó una noticia que quizá esperaban desde hace mucho.

Su estadio, el “Nelson Barrera Romellón”, no quedará listo para lo que queda de la temporada 2022, por lo que seguirán jugando de “locales administrativos”, como ahora, que están en el Estadio Monclova, casa de los Acereros. Han ido de nómadas todo el año.

La Liga Mexicana tendrá, con esto, una situación que no tiene precedente: un equipo no será local en toda una temporada, y las críticas no han dejado de aparecer para el circuito. Más, pues podría agregarse otro club en esta situación nada agradable si no se termina el parque de pelota de Villahermosa.

Lo triste del caso: el asunto de los estadios es obra federal, es decir, los equipos y los propios gobiernos estatales no meten las manos, sino que se trabaja con recursos y directrices llegados de la Sedatu.

La reconstrucción de esas tres plazas se debió a órdenes directas del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido aficionado al béisbol, que ha pedido mejoras a estadios también de la Liga Mexicana del Pacífico.

De los tres estadios cerrados a finales de la campaña pasada (con equipos jugando playoffs incluso) para someterlos a trabajos de remodelación, solamente uno, el “Beto Ávila” de Cancún, la casa de los Tigres de Quintana Roo, ya está en funcionamiento.

El Parque “Centenario 27 de Febrero” de Villahermosa, la sede oficial de los Olmecas de Tabasco, sigue en remozamiento, y se dice que, si va bien, para los playoffs, en agosto, ya podría albergar partidos, de acuerdo con Erick Antonio Ruiz Novelo, periodista yucateco radicado en Tabasco. El presidente olmeca, Gonzalo Medina González, dijo hace unos días que los trabajos se encuentran al 90 por ciento y que el 4 de agosto se entregará el inmueble de Villahermosa.

Cuando no tenían estadio, los Tigres jugaron alguna serie de locales en el Parque Kukulcán, inauguraron la temporada con Puebla como sede. Y los Olmecas han tenido como paque sede el Estadio “Angel ‘Cuco’ Toledo” de Macuspana.

Hace unos días, el piloto de los Piratas, Francisco Campos, lamentó el que tengan que pasar por esto en la organización. “Pancho Ponches”, según reportes de “Telediario” en internet, destacó disposición que han tenido sus peloteros para enfrentar un año atípico en el que nunca han estado en su hogar, en la capital de Campeche. “Para el equipo sí es complicado, para los muchachos es cansado, en lo personal puedo decir que es muy difícil andar de plaza en plaza, pero en el béisbol, como siempre le he dicho a los muchachos hay que adaptarse a lo que tenemos”, señala Campos.

Además, en lo deportivo el buque filibustero no anda muy bien que se diga, pues llevan récord de 22-33, colocados a nueve juegos de la cima. Sus mejores momentos los vivieron en las series que jugaron con casa prestada en el Parque Kukulcán.

De acuerdo con reportes desde territorio campechano, no solamente son las obras de edificación las que dan apuros y propician el retraso: las obras ya casi terminan, pero una gran parte de las butacas están rotas por el descuido y las obras que durante mucho tiempo de han hecho y las empresas constructoras no quieren hacerse responsables, tampoco del tendido subterráneo de fibra óptica que ellos también dañaron.

Cortos de la LMB

Los Acereros de Monclova, en racha positiva importante, anunciaron que tendrán de baja varios días a dos peloteros clave… por Covid. El receptor Bruce Maxwell y el jardinero Francisco Peguero fueron separados del plantel por presunto contagio. Hace una semana estuvieron en Mérida, donde además de visitar a los Leones se fueron algunos de tour, llevados por el “Yuca”, como conocen al novato Aldo Núñez Ortega (lo presumieron en un vídeo en sus redes sociales), quien los llevó en combi a Xcambó y a Telchac Puerto… Por el mismo caso de coronavirus, los Mariachis de Guadalajara sacaron de su róster al lanzador Michael Ynoa… Los Dialos Rojos del México siguen sacudiendo la mata tratando de encontrar estabilidad. Ayer le dieron las gracias al lanzador Francis Martes y activaron al también serpentinero Mitch Lively…— Gaspar Silveira Malaver