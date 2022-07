Un delantero uruguayo llegaría a la Máquina

Comparta este artículo

Cruz Azul está en camino de fichar a Gonzalo Carneiro, delantero uruguayo del Liverpool FC de Montevideo.

Según información de ESPN, Carneiro es la opción uno de la directiva cementera a petición del técnico Diego Aguirre, quien dirigió al atacante charrúa, hoy de 26 años, mismo que queda como jugador libre a partir de mañana 1 de julio.

Apodado “La Joya”, Carneiro mide 1.92 metros y pesa 82 kilos. Viene de marcar el gol del Liverpool con el que venció 1-0 al Fénix y ganó el Torneo Apertura 2022 de la Primera de Uruguay.

“Creo que hubo una mejoría, no creo que todavía soy el Carneiro aquel que muchos vieron, pero luego de tanto tiempo sin estar jugando es complicado y en la recta final he encontrado mi mejor versión. Además, en las últimas fechas me tocó jugar más en el centro del ataque, tal vez así me he encontrado más cerca del arco y al sumar goles y asistencias llama más la atención”, dijo Carneiro a Radio Sport 890 de Uruguay el pasado 7 de junio.

Carneiro debutó en Primera División en el 2015, y en 2018 pasó al Sao Paulo, dirigido entonces por el técnico Diego Aguirre, pero no tuvo la continuidad deseada y acabó por salir.— ESPN