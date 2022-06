Desafíos personales al correr un maratón

Comparta este artículo

Si algo ha caracterizado a Nieves Solís Montero es decir las cosas como las concibe.

Y cuando le llegó la pregunta de por qué iba a correr el Maratón de la Marina, su primera prueba de esta distancia, nos envió una foto de Lorena Ramírez, la corredora rarámuri que mañana tomará la salida en Progreso, la atleta umanense no dudó un solo momento: “Si ella puede correr, y corre con sandalias, yo tengo que poder”.

Las reflexiones de un maratonista son diversas. Muchas como la de Nieves Solís, quien, con 57 años, se estrenará en la distancia reina de las pruebas de fondo, cuando muchas personas, hombres y mujeres, a esa edad, piensan en descansar, en una vida relax y placentera.

“Creo que lo primero es que uno corre para sí mismo, para sentirse bien consigo. Y cuando se trata de ir a un maratón, uno mismo tiene que pensar en todo, en cualidades, en bondades, en dificultades. Porque, déjeme decirle, un maratón no es cualquier cosa. Y yo, para ello, trato de prepararme al máximo”, detalla Fernando Rafael Castillo López, conocido en Umán como “Cori Matius”. Con 36 años de edad, Castillo López tendrá mañana, en el Maratón de la Marina, su sexta prueba de este tipo.

Evidentemente que habrá monstruos que han corrido más allá de los veinte o incluso hasta cincuenta pruebas de esta distancia, u otros que pueden ser capaces de bajar el cronómetro a tiempos como superatletas. Y cada quien con su propia circunstancia.

Lo primordial, la mayor parte de las veces, es el amor propio. Luego aparecerán los desafíos, los retos atléticos. “Para poder alcanzar esa distancia requieres hacer una preparación bien definida”, señala “Cori Matius”. “Iniciar con los fondos, como se llama a los avances que vas teniendo. Diez kilómetros, quince, veinte… hasta que llegas a fondo, un mínimo de tres meses para prepararse bien. En lo particular corro por recreación, mi mejor tiempo ha sido 3:57, he estado en cinco maratones, pero este será especial por el recorrido nuevo que se tiene. Es un desafío personal”.

Muchos decidieron incluso no anotarse para correr 42.195 kilómetros mañana en Progreso, en parte porque el derrotero cambió drásticamente, y por propósitos personales. Uno de los yucatecos de la elite, Fernando Saavedra, por ejemplo, nos comentó que no hará maratón mañana, sino solo medio, porque está enfocado a prepararse para una gran cita: el Maratón de Berlín de septiembre próximo, siendo que es uno de los llamados del Grand Prix de esta distancia.

A otros, como a Nieves Solís, el recorrido les motivó. “Solo de saber cómo iba a darse, me dio aliento. Será especial, subir a los puentes, correr junto al mar. Mi doctor me dijo: ‘No lo corras’. Entiendo su postura, pero… ¿por qué no intentarlo? Debe ser una satisfacción grande cruzar la meta, no sé en qué tiempo, pero mi primera vez la recordaré siempre”.

Nieves, Fernando y José López, otro de los entrevistados, tienen claro que los desafíos personales son los que los llevan a estar en la línea de salida. “Algunos corren porque viven de ello, las bolsas llaman”, expresa Fernando, enfocado a su trabajo como preparador físico. “Pero muchos, la gran mayoría, vamos porque eso nos llena, representa algo especial. Los africanos van a ganar siempre. Y pues ellos vienen a eso. Nuestra victoria será cruzar la meta, es la satisfacción más grande que pueda tener”, añade Nieves Solís, heredera de la “reina del pib” de Umán.

José López comenta que “ir a un maratón, como este con un recorrido nuevo, lleno de desafíos en su ruta, lugares distintos, como el puente de Chelem, subir al muelle fiscal. Y pues lo mío siempre ha sido correr, soy fanático de las distancias largas, me gusta prepararme, corro maratones desde 2017”.

A todos, sin duda, les da algo especial también el aliento de la gente cuando llegas a la meta, no importa si eres un corredor de élite o si estás en el último sitio.

“Es bonito cuando la gente te está gritando, alentando. Ese ‘dale, tú puedes… un poco más’, o todo lo que te gritan, hace que las llegadas sean menos difíciles, a pesar de que a veces estás reventado”, expresa Nieves Solís. Así que, sea de veinte, treinta o sesenta años, o más, no se sorprenda usted de nada cuando tomen la salida o crucen la meta mañana en el malecón. Algún objetivo tendrá aquel ser humano valiente que se anime a tomar el desafío.— Gaspar Silveira