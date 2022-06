El Tricolor sigue sin redondear un duelo por fallas

Comparta este artículo

La derrota del jueves, para Gerardo Martino, es más aprendizaje que otra cosa.

Eso sí, el argentino reconoce que hay momentos puntuales en los que su Tricolor sigue fallando mucho.

“Competimos bien con las potencias hasta que cometemos errores que ellas no cometen. Cuando el partido ya no está de nuestro lado, no tenemos capacidad de reacción”, aseguró el “Tata” luego de la derrota contundente ante Uruguay.

La caída ante Uruguay fue la segunda de México ante contrincantes por encima de su nivel, la primera fue una goleada de 4-0 propinada por Argentina en 2019.

“Falta atención en la pelota parada, pero con algunos rivales las carencias no se notan tanto. Debemos seguir intentando”, añadió el extécnico del Barcelona.

Y es que México parecía haber superado ese mal en pelota parada, pues es algo que se mejoró en el pasado proceso con el colombiano Juan Carlos Osorio.

No ser alarmistas

El rosarino pidió no ser alarmistas ya que el resultado ante los sudamericanos fue en un duelo de preparación al Mundial de Catar 2022 y no en uno oficial.

“No pierdo de vista que es un partido amistoso, que hay un objetivo logrado que llevó a México a jugar un nuevo Mundial. Esto es parte de la preparación, hay momentos difíciles y más gratos, pero la realidad es que no estamos dispuestos a no dar pelea para llegar a disputar un Mundial”, afirmó.

Después de clasificar a Catar al terminar en el segundo lugar de las eliminatorias de la Concacaf, México suma en sus partidos de preparación un empate sin goles ante Guatemala, un triunfo sobre Nigeria y la derrota con Uruguay.

La siguiente prueba de los mexicanos será mañana al medirse en Chicago a Ecuador, en un partido que podría definir la suerte de varios seleccionados mexicanos, que siguen peleando por un puesto en Catar.

Después del amistoso, el Tri dejaría ir a varios jugadores que, en el papel, ya tendrían seguro su boleto. Los demás los utilizaría Martino para jugar la Liga de Naciones.— EFE