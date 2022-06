Leones de Yucatán: presentan oficialmente a ''El Chapo'' Vizcarra; promete unas fieras diferentes

Comparta este artículo

Roberto ''El Chapo'' Vizcarra asumió el timón de los Leones de Yucatán y ofreció que, desde el primer día, “van a ver a unos Leones diferentes, algo que se tiene que ver para poder aspirar a llegar lejos”.

¿Por qué demoró la presentación de "El Chapo" Vizcarra?

El “Chapo” fue presentado en una reunión con medios de comunicación, una semana después de que fue anunciado como piloto de las fieras. Esto se debió a una regla que indica que los pilotos despedidos por un equipo de Liga Mexicana tienen que esperar al menos dos series para enrolarse con un equipo.

Vizcarra fue despedido por los Saraperos de Saltillo y a los cuatro días contratado por los melenudos. Anoche debutó en su segunda estadía con las fieras.

Se dijo consciente de que los Leones pasan por momentos difíciles, especialmente en el bateo. El reportero del Diario le hizo el señalamiento en una de sus preguntas y el piloto aceptó esa dificultad, alegando que “esperemos que pueda cambiar, que haya más paciencia y se puedan producir carreras”.

Leones de Yucatán, listos para corregir sus debilidades

El gerente deportivo David Cárdenas Cortés también acepto que es un problema el bateo, pero añadieron que están por hacer movimientos. Uno será dar de alta pronto, probablemente antes de la pausa del Juego de Estrellas, al “Cafecito” Martínez, dominicano que ya entrena en Mérida, y esperan también que Luis Felipe Juárez pueda reincorporarse, tras ser sometido a una operación.

Vizcarra indicó que: “Los Leones van a pelear por estar en los primeros sitios y la meta es llegar al campeonato. Este equipo está construido para eso, para ser campeones”.

Los melenudos entraron al partido de ayer con marca de 18-22, en el sexto sitio de la Zona Sur, en parte gracias a su pitcheo. Cárdenas Cortés expresó que “estaba considerado que el pitcheo tenga ese papel, y eso está sosteniendo al equipo. El bateo no ha estado bien, estamos tratando de hacer movimientos, no es fácil. Podemos decirles que estamos por cerrar con un pelotero que quedó libre de Triple A. No podemos dar el nombre, pero está por cerrarse”.

Los Leones tienen a tres bateadores extranjeros con porcentaje de .250 o menor y son últimos en bateo, carreras anotadas y producidas. Ante ello, decidieron que Sergio Contreras, coach de primera base, será su nuevo coach de bateo, sustituyendo a Dionys César.

“Se trabajará fuerte en eso. Vamos a tratar también de hacer un béisbol más dinámico, más jugadas, para no depender tanto del bateo largo”, expresó Vizcarra. “Iremos juego por juego, así vamos a afrontar este reto”