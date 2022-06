Neymar marca de pénalti y vencen a los japoneses: 1-0

Comparta este artículo

Brasil doblegó ayer 1-0 a Japón en un partido amistoso gracias al gol de penal cobrado por Neymar a los 77 minutos en una noche lluviosa en el nuevo Estadio Nacional de Tokio.

Fue el gol número 74 de Neymar con la selección brasileña, con lo que quedó a tres de igualar el récord fijado por Pelé. El delantero del Paris Saint-Germain también facturó dos penales la semana pasada en el triunfo 5-1 ante Corea del Sur como parte de la gira asiática de la Verdeamarela frente a dos selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

Japón sigue sin poder ganarle a Brasil en un historial de 13 partidos, 11 derrotas y 2 empates. Brasil también estiró a 13 su racha de encuentros sin perder. La última derrota del equipo de Tite se remonta a hace casi un año atrás al sucumbir ante Argentina en la final de la Copa América.

El zaguero Marquinhos reconoció que Brasil sufrió para sacar una victoria.

“Habíamos anticipado un partido más difícil. Creo que nuestro rendimiento fue mejor en el último partido”, señaló. “Fuimos imprecisos con algunos pases al principios, con algunos errores que le dieron confianza a Japón... Ha sido una prueba difícil frente a un equipo que está listo para el Mundial”.

Brasil, con pretensiones de conquistar su sexto título, enfrentará a Camerún, Suiza y Serbia en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Japón se las verá contra Alemania y España, además del ganador del repechaje intercontinental entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

“A veces en un Mundial, lo que se necesita es ganar por 1-0 para pasar a la siguiente etapa y eso es lo que hicimos hoy”, dijo Marquinhos.

Tite señaló que su equipo está “mejor preparado” que el que fue eliminado en los cuartos de final del Mundial hace cuatro años. Tomó las riendas del conjunto tras el despido de Dunga en 2016, dos años antes de Rusia.

“El previo ciclo (2016-18) me dio la experiencia", señaló Tite. “No subestimo eso. No me esperaba estar tanto tiempo con la selección”.

Amistosos necesarios

Tite deseaba fogueos contra Inglaterra y el campeón defensor Francia previo al Mundial, pero eso ha resultado ser imposible. El plan es trata de vérselas en septiembre contra un seleccionado entre los 30 primeros del ranking de la FIFA.

Brasil acaparó la posesión y generó múltiples ocasiones de gol, con Neymar desperdiciando varias frente al arco japonés.

Brasil hizo cuatro cambios con respecto al equipo que venció a Corea del Sur.

El arquero Weverton, el zaguero central Thiago Silva, el lateral izquierdo Alex Sandro y el delantero Richarlison pasaron a la banca. En su lugar, Alisson jugó de titular en el arco, Eder Militao y Guilherme entraron como zagueros y Vinícius apareció en el ataque.

Lucas Paqueta estrelló un disparo en el poste en el mismo primer minuto, Fred también remató a los maderos y el arquero japonés Shuichi Gonda se lució con una atajada a un remate a quemarropa de Raphinha, antes de los 20 minutos.

Neymar dispuso de su mejor ocasión en la primera parte, pero Gonda atajó. Gonda le tapó otro disparo poco antes del descanso y Raphinha acarició el gol con un remate de tiro libre.

Japón insinuó cierto riesgo mediante los centros de Junya Ito desde la derecha y también apretó al inicio del complemento sin poder exigir mucho a Alisson.— AP