Plantel alterno para Liga de Naciones

Comparta este artículo

Nunca un partido ante equipos caribeños había sido tan importante para algunos jugadores mexicanos.

Después de los amistosos en Estados Unidos, la selección mexicana dio a conocer el plantel que jugará el sábado ante Surinam en Torreón y el martes 14 en Kingston ante Jamaica, en la Liga de Naciones.

Y es que será prácticamente la última oportunidad de llamar la atención de Gerardo Martino, que tiene casi amarrada su lista para el Mundial de Catar 2022.

El yucateco Henry Martín no la tendría fácil para llegar a Catar, debido a que Raúl Jiménez es el delantero titular y Santiago Giménez viene empujando fuerte.

Jesús Manuel Corona, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Johan Vásquez, Érick Gutiérrez, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Roberto Alvarado y Alexis Vega causaron baja, por lo que ya tendrían amarrado su lugar en el Mundial otoñal.

Con esto en mente, solamente hay tres jugadores que militan en Europa (y que casi no vieron acción en los amistosos) los que buscarán llenar el ojo al argentino.

Porteros: Rodolfo Cota (León), Carlos Acevedo (Santos) y David Ochoa (Real Salt Lake).

Defensas: Erick Aguirre (Monterrey), Jesús Angulo (Tigres), Kevin Álvarez (Pachuca), Julián Araujo (Galaxy), Julio César Domínguez (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Monterrey) e Israel Reyes (Puebla).

Mediocampistas: Uriel Antuna (Cruz Azul), Fernando Beltrán (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Sebastián Córdova (Tigres), Diego Lainez (Betis), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Celta), Luis Romo (Monterrey) y Erick Sánchez.

Delanteros: Marcelo Flores (Arsenal), Santiago Giménez (Cruz Azul), Henry Martín (América) y Rodolfo Pizarro (Monterrey).

Críticas del “Piojo”

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres, aseguró que el Tricolor de Gerardo Martino “no está funcionando”.

“Yo, como entrenador, me parece que la selección no está funcionando. Para lo que yo vi en los inicios, empezó todo muy bien. Hoy parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima, ayer regresa a su formación madre, que es la que mejor domina el equipo, y tampoco se vio tan avasallador”, dijo.— EFE