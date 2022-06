Les “llueve” a los Leones de Yucatán

Comparta este artículo

Los Leones de Yucatán deberán pasar lo más pronto posible la hoja al partido de anoche.

Fue triste lo vivido en el primero de la serie ante los Sultanes, que llegaron al Parque Kukulcán a lo suyo y, aprovechando bondades del rival y condiciones climatológicas, apalearon 15-4 a los melenudos, estropeando el debut de Roberto Vizcarra en el timón de los de casa.

Lo habíamos señalado en ocasiones anteriores: más que un mánager, los melenudos necesitan un cambio en su orden al bate, reforzar la ofensiva. Y también cambiar el chip.

En rueda de prensa previa al partido, Vizcarra aceptó que el bateo no anda bien y que tratarían de jugar distinto, con dinamismo. Vaya que lo requieren porque, otra vez jugando en su casa, donde deben de estar como en una fortaleza, no batean.

Y sin bateo, aunque haya pitcheo, es imposible ganar.

Lo malo es que anoche tampoco hubo pitcheo. A Mike Fiers le tocó lanzar con tremenda llovizna. Le hicieron dos carreras en la primera y, aunque los de casa empataron en el cierre, en la primera suspensión, en la segunda, dejó dos en base, que se convirtieron en carreras pues el relevista Jonás Garibay aceptó jonrón de Sebastián Elizalde. Y de allá los Leones simplemente no pudieron.

Los bates sultanes no se mojaron por los aguaceros. En la cuarta, anotaron seis veces más y en la quinta otra, ésta por jonrón de Zoilo Almonte. Raro que se vaya la pelota por el derecho en el Kukulcán, pero anoche se fue dos veces por esa zona.

Vizcarra, se comentaba en los pasillos durante las dos suspensiones por la lluvia, llegó a un equipo debilitado, sin cohesión. Una papa caliente la que tiene en manos el nuevo piloto. La herencia del equipo que fue armado para ser campeón no es algo agradable.

Con tres refuerzos extranjeros bateando de .250 hacia abajo y un bateador designado que en el Kukulcán namás no se deja ver en los momentos clave, va a ser difícil la misión del nuevo piloto de querer sacar adelante este proyecto. Y no es ser alarmistas: los números no mienten.

El de hoy debe ser distinto. Henderson Álvarez abrirá por los rugidores. Que no llueva como ayer, en que un juego anunciado a siete entradas, con retraso en su inicio y dos suspensiones, terminó en los primeros minutos del miércoles.