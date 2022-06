Amaury contesta al Pachuca que sí hay presupuesto

Comparta este artículo

Luego de las declaraciones de Jesús Martínez, propietario de Grupo Pachuca, donde señaló que “Chivas no tiene para pagarme a (Pocho) Guzmán”, llegó respuesta desde el Guadalajara.

Amaury Vergara, propietario de los rojiblancos, aseguró que su equipo sí tiene presupuesto y ya busca “estratégicamente” refuerzos para el Apertura 2022.

“Por supuesto que Chivas tiene presupuesto. Estamos siendo muy estratégicos con nuestros refuerzos”, dijo Amaury en entrevista con TUDN. “Hace unos años compramos bastantes jugadores pensando que eso nos iba a traer los resultados y nos dimos cuenta que no necesariamente hacer grandes compras nos asegura los objetivos que estamos buscando”, destacó el mandamás de los tapatíos.

Eso sí, Vergara aseguró que no buscan al “Pocho” Guzmán: “Pocho es un gran jugador, hay que recordar que a ‘Pocho’ ya lo compramos hace un par de años, desafortunadamente no se pudo concretar y ahorita no es un jugador que tengamos en la lista de refuerzos”.

Y mandó un mensaje a los aficionados de su equipo: “Quiero ser claro que sí estamos buscando más refuerzos”. Por último, Vergara Zatarain reveló que quieren tener de vuelta a Orbelín Pineda, sin cortarle su sueño de estar en Europa.

“Estamos buscando a Orbelín Pineda, ya hicimos contacto con él, le ofrecimos que viniera un año a Chivas, creemos que puede ser un gran momento para que retome su nivel y que vaya al Mundial, además de que acabando este corto préstamo pueda volver a Europa para cumplir su sueño europeo”, dijo.— EFE