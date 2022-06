El optimismo manda en Red Bull: Max Verstappen y Pérez, listos para el GP de Bakú

Comparta este artículo

El neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez, del equipo Red Bull, llegan muy optimistas a la cita de Bakú, al ser los únicos que han conseguido meter sus dos coches entre los cinco primeros de la parrilla en todos los Grandes Premios de Fórmula Uno en 2022.

El podio de Verstappen en Mónaco fue el número 65 de su carrera en Red Bull Racing, empatando a Sebastian Vettel como el que más ha conseguido en la historia del equipo y su próximo podio no solo rompería el récord, sino que también sería el tercero en total más alto para cualquier piloto de cualquier equipo, detrás de Michael Schumacher con Ferrari (116) y Lewis Hamilton con Mercedes (134).

Por otra parte, la victoria en Montecarlo dio a Pérez su punto número 1,000 como piloto de Fórmula Uno, exactamente 300 de ellos han llegado desde que se unió a Red Bull a principios de 2021.

Max ha ganado cuatro Grandes Premios (Arabia Saudí, Emilia Romagna, Miami y España), desde la última vez que lideró una sesión de entrenamientos libres (Baréin).

La victoria de “Checo” en Mónaco 2022 fue la primera de un piloto norteamericano en el Principado desde que el canadiense Gilles Villeneuve ganó la prueba de 1981.

La tercera victoria de “Checo” en su carrera también le permitió superar a Pedro Rodríguez para convertirse en el piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula Uno.

“Estoy deseando volver a Bakú, ya que tenemos algunos asuntos pendientes después del año pasado en una pista complicada, con grandes zonas de frenado y una salida de pista muy cerrada, por lo que será difícil encontrar la mejor configuración para el coche en términos de asegurar el nivel correcto de puesta a punto”, explicó Verstappen.

“Será interesante ver si podemos mejorar nuestro rendimiento a una vuelta para la clasificación, ya que nos ha faltado un poco. Es estupendo que ‘Checo’ haya firmado una ampliación de contrato con el equipo, es bueno tener la continuidad y me llevo muy bien con él”, reconoce el neerlandés.

Feliz por su contrato

El piloto mexicano se mostró muy contento de “prolongar” su contrato con el equipo hasta 2024. “Eso te dice el gran trabajo que hemos hecho juntos y lo contentos que estamos el uno con el otro y, además, tener mi futuro decidido me permite estar centrado al ciento por ciento en el objetivo principal de ganar carreras y títulos mundiales”, explica “Checo” Pérez.

“Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y conduciendo para un equipo que siempre busca la perfección, que es el complemento perfecto para mí y todavía me emociona pensar en lo que logramos como equipo en Mónaco, ver la alegría que le dio a mi familia y a mi país me motiva mucho”, reconoce satisfecho “Checo” Pérez.

“Fue muy especial ganar mi primera carrera con el equipo en Bakú la temporada pasada, me dio una gran alegría y he de reconocer que me gustan los circuitos urbanos porque es donde el piloto puede marcar realmente la diferencia, por supuesto es más fácil cometer un error cuando intentas ir al límite, pero al final eso es lo que te da las décimas que necesitas para ser competitivo”, asegura Pérez.—EFE