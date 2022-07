Un triste sábado león; festín jarocho deja ver otra vez la inestabilidad

Comparta este artículo

Y otra vez la misma pregunta: ¿qué pasa con los Leones que, de pronto, tras una gran noche viene una notable debacle?

El viernes jugaron un partido notable. El de ayer lo perdieron con una paliza de 15-6 y el Águila empató la serie, en un Parque Kukulcán que estaba con poca gente para cuando se acabó el partido. Raro esto, porque al aficionado le gusta esperar para celebrar. Ayer, desde temprano se sabía que no había razones para ello, pero igual para señalar: larguísimo partido de 3:52 horas, 21 carreras y 29 hits.

Los jarochos desataron un ataque fiero de 22 imparales, 10 de ellos conectados ante Yoanner Negrín, quien toleró ocho registros y vio elevar su efectividad a un altísimo 6.14.

No fue solamente el que al “Asere” le hayan hecho daño, sino que al pitcheo de los Leones, en general, le hayan castigado tanto. No preocupaba la semana pasada porque, dicen los peloteros siempre, en las plazas como Durango y Aguascalientes es normal que se batee y que te bateen. Pero… ¿que te apaleen en el Parque Kukulcán? Eso duele.

El ataque dio tempranera ventaja, con tres carreras en el acto inicial, impulsadas por jonrón de “Pepón” Juárez con dos en base. Pero cuando el Águila se soltó a batear, primero hizo cuatro, en la cuarta, y cinco en la quinta. Eso fue demoledor.

Yucatán intentó acercarse, pero solo redujo a 9-6, y paró de batear. En las últimas cuatro entradas los melenudos se fueron sin imparables y de la quinta a la novena se embasaron solamente dos veces, con sendos pasaportes.

¿Qué sucede que no se encuentra una estabilidad que permita ver mejora continua? Y no es caer en fanatismos ganadores. Aunque se pierda, a veces las derrotas no caen mal, si se juega bien.

Pero en esta temporada de inestabilidad, los Leones, sin ser negativos (somos los primeros en querer que gane el equipo de casa), se han topado con dudas que solamente ellos podrán resolver. Hoy amanecen otra vez en el sexto sitio de la Zona Sur (récord de 32-33) y sí, como dicen ellos y muchos más, califican cuatro y aun si van en cuarto, estarán adentro y eso es lo importante. Pero con el róster que tienen, de verdad, debe darles para más que noches aciagas como la de ayer.— Gaspar Silveira