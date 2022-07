Vendedor de cervezas es captado 'reciclando' vasos en el estadio de Puebla (VÍDEO)

Comparta este artículo

Durante el partido de fútbol entre Puebla y Santos Laguna, realizado este fin de semana, un vendedor de cerveza fue grabado mientras limpiaba vasos que, al parecer, ya habían sido usados por aficionados que estaban en las gradas. Este hecho causó indignación entre los internautas. Aquí los detalles.

Vendedor supuestamente recicla vasos de cerveza en el estadio de Puebla

Los hechos fueron registrados en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el pasado viernes y en el vídeo se ve como el vendedor de bebidas alcohólicas limpia los vasos que ya habrían sido utilizados durante el partido para reciclarlos.

El usuario que subió el vídeo a Twitter etiquetó a las autoridades del Gobierno de Puebla, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Pese a la popularidad del clip y la indignación de los internautas, hasta el momento las autoridades no han manifestado ninguna opinión al respecto, sin embargo, hubo quienes salieron en defensa de dicho empleado, argumentando que no se demostraba a detalle que estaba reciclando los vasos.

"Mmmmm no se ve claramente el reciclaje de los vasos si los está sacando del empaque que tampoco es muy claro. No hagamos olas en en vaso de cerveza si no estamos seguros. Sí ya yendo al estadio es peligros, no nos pongamos estrictos de más. Mejor quédense en casa y punto".