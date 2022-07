El ''Tano'' Ortiz, tranquilo a pesar de la caída águila

Comparta este artículo

América hilvanó otro partido sin victoria, pero Fernando Ortiz se dijo tranquilo con el esfuerzo de su equipo ante Rayados de Monterrey.

Sin embargo, el “Tano” destaca que perdonaron al equipo regiomontano y en ocho minutos perdieron la ventaja de lo que pudo ser su primera victoria en el Apertura 2022 de la Liga MX.

“En el análisis rápido, en mi mente se vienen millones de ocasiones que no pudimos concretar y en ocho minutos nos dan la vuelta. Desatenciones, errores que a veces cuestan caro, es lo que sucedió, pero este es el camino, no tengo duda. Es el equipo que me gusta ver, que quiero que siempre se presente en el campo de juego, que sea protagonista”, aseveró.

Ortiz sabe que dos encuentros sin victoria es malo para el América, pero no duda en que sus jugadores están listos para soportar la presión que significa vestir la playera de las Águilas.

“Presión la van a tener siempre, todos sabemos lo que significa vestir la camiseta del América, pero los chicos han salido de cosas peores”, aseguró el argentino.— EL UNIVERSAL