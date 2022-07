Uriel Antuna: Ganarle al bicampeón, Atlas, en casa sería algo lindo

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Cruz Azul se enfrentará este sábado al Atlas, Diego Aguirre y sus jugadores visitan el estadio Jalisco, la casa del bicampeón y Uriel Antuna afirma que van por la victoria para no caer de lo alto de la tabla. "Sería importantísimo seguir sumando, ganarle al bicampeón en casa sería algo lindo porque esos tres puntos nos vendrían bien para seguir arriba en los primeros lugares", compartió el futbolista.

Tanto ‘Celestes’ como ‘Rojinegros’ perdieron sus respectivos partidos en la Jornada 2, pese a esto, en la Máquina no se confían, aunque toman en cuenta que jugando fuera del estadio Azteca sumaron su primera victoria del Apertura 2022 (3-2 ante Tigres).

Te podría interesar Deportes Toluca derrota al bicampeón Atlas y llega a las 6 unidades

"Sabemos lo que ha logrado Atlas, es un excelente equipo por algo consiguió el bicampeonato, para ser el mejor hay que ganar a los mejores. Nosotros debemos hacer nuestro partido, nos ha ido mejor de visita y vamos a ir a proponer más que irnos a defender", afirmó "El Brujo". Antuna vive su segundo torneo como jugador de Cruz Azul, donde ha aportado dos anotaciones en 22 juegos, pero ha destacado en el ataque Cementero.

"Trabajo para dar lo mejor, si bien no se dio de la mejor manera en otros clubes, estoy en este club he trabajado para entregarle mi mejor versión al equipo", afirmó el delantero. Carlos Rotondi, es el único refuerzo que ha llegado a La Noria, pero que hasta el momento no sumen más elementos al plantel del técnico Diego Aguirre, no le preocupa al "Brujo", ya que él y sus compañeros están comprometidos con el proyecto, destaca que el estratega les ha transmitido tranquilidad. "Si llegan o no refuerzos es algo que no está de nuestro lado, (nosotros) estamos trabajando al 100 para sacar los resultados", sentenció el también seleccionado nacional.