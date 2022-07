Guduán se va tras fallar y llega Elián Leyva a Yucatán

Comparta este artículo

Los Leones de Yucatán se hicieron de los servicios de un abridor que se espera dé fuerza a una rotación de altibajos en la recta final de la temporada. Y dejaron fuera a un relevista que no se acopló como cerrador.

Una hora después de propiciar una estrepitosa debacle, perdiendo un juego en la novena entrada sin que le saquen la pelota del cuadro, el dominicano Reymín Guduán causó baja del club melenudo. Su desplome llegó un día después de que, milagrosamente, pudo salir de un atolladero que puso en riesgo la victoria.

Bien, pero...

Para llenar el espacio, en el límite de la Liga Mexicana para hacer registros, los selváticos anunciaron con bombo y platillo que agregaron al ya experimentado cubano Elián Leyva, de notables números en la Liga Mexicana del Pacífico en 2021 y que en 2019 ganó la Triple Corona de pitcheo en ese circuito invernal de la Costa.

Este año, sin embargo, estaba con los Piratas de Campeche. El oriundo La Habana, de 33 años de edad, tuvo récord de 4-6 con 5.34 de carreras limpias admitidas, distante de su rendimiento en la pelota invernal, si se considera sus logros allá y lo hecho en la LMB. Equipo de pocos resultados positivos, que quizá sean, en el fondo, la razón de sus rendimientos personales alejados a lo que había logrado en sus temporadas recientes.

Los Leones añadieron un día antes a dos relevistas estadounidenses con nacionalidad mexicana, Tim Peterson y Tyler Wilson, y dejaron libre al también relevista Enrique Burgos, este nacido en Panamá y con etiqueta de extranjero. Son 15 peloteros de doble nacionalidad que están o han estado en la cueva este año. ¿No son demasiados en este desfile de peloteros? Los Leones no han hecho una sola declaración sobre porqué la llegada de uno u otro pelotero, desde que presentaron a Roberto Vizcarra como mánager con su gerente deportivo David Cortés a la cabeza.

Doloroso revés

La noche del jueves, los Leones se pusieron 4-3 adelante en la octava, entrada en la que pudieron hacer más daño, pero el corredor emergente Alan López fue enfriado en el plato al intentar anotar desde primera con un doble de Yadir Drake por la raya del derecho. Todo quedó en una carrera allá.

Y metieron a Guduán para sacar los tres autes finales, pero el dominicano se vio mal, firmó dos pasaportes clave, Alan López cometió un error jugando en la segunda y el mismo Guduán pifió otra vez en un toque de bola que se convirtió en hit. Laguna empató con carrera de caballito y tomó la delantera con un wildpitch para quedarse con el partido y con la serie. Llamó poderosamente la atención que el piloto Roberto Vizcarra se murió con su cerrador: a pesar del descontrol al lanzar y los problemas de concentración de Guduán, nadie se paró a calentar en el bullpen. Cuando anunciaron que se fue de la cueva, la respuesta fue contundente: Vizcarra y los Leones lo exhibieron.

El róster final

Cumplido el plazo de movimientos y contrataciones, los Leones se quedan con seis extranjeros en el roster y uno lesionado: el jardinero José "Cafecito" Martínez, los infielders Starling Castro y Christian Adames, dominicanos; los lanzadores Henderson Álvarez y Jorge Rondón, venezolanos; el cubano Leyva y el quisqueyano Radhamés Liz, quien saldrá de la lista de lesionados y abrirá el partido del domingo.

Faltan siete series por disputarse (21 partidos). Los Leones entran a esta recta final del rol regular con marca de 34-36 (tras la victoria de anoche), en el sexto sitio de la Zona Sur, algo muy distante de lo proyectado en la pretemporada y durante las primeras semanas. Están en estos momentos ocupando el último de seis boletos para la postemporada. Puede darles tranquilidad, sin embargo, los tres de abajo, Oaxaca, Campeche y León, tienen pocas opciones.

Inestabilidad

No han se han conjuntado en funcionamiento colectivo. De inicio, el pitcheo los mantuvo entre los primeros, pero el bateo no funcionaba. Cuando los artilleros comenzaron a carburar, los brazos comenzaron a mostrar signos de debilidad. Se lesionó primero Mike Fiers, quien iba bien, pero no regresó y se fue al Oriente a lanzar.

Sus extranjeros, por otro lado, en la mayoría de los casos, han quedado a deber. Christian Adames, en repunte, estuvo bajo gran parte de la temporada. Llegó Chris Goodwin y no tardó. “Cafecito” Martínez tuvo pálido inicio y apenas va despuntando y Starlin Castro, igual que el hijo del “Café”, llegó con etiqueta de superestrella, pero entró al juego de ayer bateando para .147. Pueden ser pocos 10 partidos para hacer un juicio sano, pero también surgen dos detalles: o no estaba en forma cuando lo firmaron, o el pitcheo de Liga Mexicana se le complica al otrora Novato del Año de la Liga Nacional.

Ese puede ser un buen referente: como Castro, así llegó Martínez, así estuvo Goodwin, y podría decirse de Chad Sedio, uno de los estadounidenses con pasaporte mexicano que está en MLB. Batear en ligas donde dominan las rectas poderosas no es lo mismo que hacerlo en un circuito donde la velocidad promedio no llega a las 90 millas.

Y, surgido de la dolorosa derrota del jueves, dos puntos. Primero, triste ver la reacción de los aficionados en la novena entrada cuando entró Guduán y se les fue el mundo encima. Hubo silbidos, abucheos. Segundo, a Yadir Drake, de los más rendidores de la cueva, no le gustó la forma en que el equipo melenudo difundió la noticia del revés. Y es que el club lo hizo mostrando una foto de una celebración de las fieras. El “Black Panther” escribió el siguiente post: “Una sola cosa quien pone el marcador perdiendo y pone una foto así van varias veces un poco más de respeto por favor Leones de Yucatán”.

Esa molestia de Drake puede igual transmitirse en otros puntos que han señalado aficionados, y en estos espacios también: los Leones anuncian jugadores como superrefuerzos, inflándolos tal vez más de lo debido. Y al no responder, propician movimientos rápidos. Casi a diario aparece un line up diferente en la cueva.

Y eso, en gran parte, es lo que ha propiciado la inestabilidad que tiene a las fieras en sexto sitio, lejos de lo proyectado.— Gaspar Silveira