Novak, sin apuros

Es, sin duda, material para un guión de película: Un chico a menudo lesionado clasificado fuera del top 100, que debuta en un Grand Slam gracias a un “wild card”, elimina a dos cabezas de serie en su camino hacia un partido de cuarta ronda en Wimbledon contra nada menos que Novak Djokovic, el tres veces campeón.

Podemos adivinar lo que Hollywood podría hacer con ese guión. Tim van Rijthoven, un holandés de 25 años, se ganó la oportunidad de ver lo que sucederá en la vida real al otro lado de la red de Djokovic después de que ambos ganaran en sets corridos en el All England Club.

“Antes de que empezara el torneo, era un sueño para mí jugar contra él, básicamente. Así que poder tener esa oportunidad, y tal vez incluso jugar en la Cancha Central, es hermoso y mágico”, dijo van Rijthoven después de vencer al número 22, Nikoloz Basilashvili, por 6-4, 6-3 y 6-4 en la cancha 12, con capacidad para 1,736 espectadores, para convertirse en la primera entrada por wild-card desde 2015 que llega a los octavos de final.

“Voy a cada partido pensando que puedo ganarlo”, dijo van Rijthoven, cuyo estilo de base eliminó al número 15 Reilly Opelka a principios de la semana. “Y de igual forma, contra Djokovic, entraré en ese partido pensando que puedo ganar ese partido”.

“He estado jugando cada vez mejor a medida que avanza el torneo”, comentó Djokovic. “Siempre espero lo máximo de mí mismo”.

Esperanza local

Heather Watson ha pasado por muchas cosas en Wimbledon, y ahora ha superado la tercera ronda del torneo por primera ocasión.

Watson, ubicada en el 121er. sitio del ranking de la WTA, está haciendo su 12a. aparición en el All England Club avanzó a la cuarta ronda luego de superar por parciales de 7-6 (6) y 6-2 a Kaja Juvan.

“Sé que no me he quedado sin palabras porque estoy parloteando, pero no sé qué decir”, dijo Watson. “Jugar aquí, en casa, delante de todos ustedes, el ambiente lo es todo. Así que, por favor, ¿pueden volver todos para mi cuarta ronda?”.

La presión sobre los jugadores británicos en su Grand Slam de casa puede ser inmensa. Watson y todos los demás jugadores británicos lo saben bien.

Antes de que Andy Murray ganara el título masculino, las conversaciones entre los locales se centraban sin cesar en Fred Perry y Virginia Wade, los últimos campeones británicos de individuales en el All England Club.

Murray acabó con parte de eso en 2013, convirtiéndose en el primer británico en ganar el título de Wimbledon desde Perry en 1936. Wade, en 1977, sigue siendo la última mujer británica campeona del torneo de Grand Slam sobre pasto.

En la siguiente ronda, Watson se medirá a la alemana Jule Niemeier, quien venció por 6-4, 3-6 y 6-3 a Lesia Tsurenko.— AP