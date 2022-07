Yulimar Rojas se lleva la medalla de oro en salto

Triple salto, triple oro. Esta vez no hubo récord mundial en una gran cita, pero sí un triunfo que la convirtió en tricampeona.

Y un público que le rindió pleitesía a su espectáculo.

Yulimar Rojas se apoderó de su tercer oro consecutivo en un Mundial de atletismo, al ganar la final con un salto de 15.47 metros, lejos de los récords del orbe que había impuesto durante sus últimos dos grandes eventos: los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado y el Mundial bajo techo efectuado en Belgrado recién en marzo.

“Tercer título mundial. Ha sido un día bonito”, dijo Rojas. “No te voy a decir que ha sido uno de mis mejores días de competencia porque no ha sido de esa forma, pero he dejado un buen registro. Sí es verdad que no la siento de esa forma en que sentí el Mundial de Belgrado, que lo hice con récord, pero es especial, porque esta ciudad me trae muy buenos recuerdos”.

Fue en Portland, a un par de horas de Eugene en automóvil, donde Rojas obtuvo su primer título relevante en esta prueba, en el Mundial bajo techo.

Desde entonces no ha dejado de volar.

La venezolana de 26 años, había generado incertidumbre en la antesala del Mundial, tras perderse la reunión atlética del mes pasado en Madrid, debido a una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda.

“Vengo de una preparación corta. Me sobrepuse al tiempo, a la lesión, a lo que se interpuso en el camino para poder conseguirlo, y éste es un premio a la constancia, a la voluntad y a creer que sí se puede lograr esto que he conseguido”, manifestó.

Después de la lesión, Rojas prácticamente no habló con la prensa.

Pero en la pista del Hayward Field fue más que expresiva. Y si en las semanas anteriores la había tapado un velo de misterio, lo único que la cubrió en la tarde soleada y ventosa, cuando hizo su arribo al carril de saltos del Hayward Field fue la caperuza de su sudadera.

En cuanto se le presentó con una ovación atronadora, se descubrió la cabeza, dejando ver su cabellera teñida de oro. Más tarde, se encargó de conseguir una presea que hiciera juego con ella.

Una más.

La saltadora nacida en una vivienda humilde de la localidad de Pozuelos frente al Caribe, tiene ahora un cetro que se suma a los obtenidos en los Mundiales de Londres 2017 y Doha 2019.

Superó así los dos oros que obtuvo la colombiana Caterine Ibargüen, su antecesora en el trono mundial del salto triple. Nunca antes una mujer se había coronado tres veces en el salto triple de un Mundial.

“Me siento feliz porque estoy ya en mi mejor forma física, porque el trabajo ha salido, porque las cosas están fluyendo de buena manera y sobre todo porque hemos cumplido con lo que vinimos hacer aquí, que era conquistar la medalla”, expresó.

La plata fue para Ricketts y el bronce fue para la estadounidense Tori Franklin, con 14.72.—AP