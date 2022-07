Izamal empata la serie

En el abarrotado campo “Luis Canto Canto” de Izamal, con una perfecta jugada de squeeze play, los Bombarderos de casa dejaron tendidos a los Papayeros de Buctzotz, con score de 11-10, y nivelaron a un triunfo la serie semifinal de playoffs de la Liga Motuleña de Béisbol de Segunda Fuerza.

Los izamaleños, que en su anterior serie eliminaron a los Indios de Sotuta, llegaron al noveno acto en desventaja de 8-10, y con inesperada reacción de tres carreras le dieron la vuelta al marcador y les sacaron el triunfo de la bolsa a la novena del oriente del estado. Julio Euán fue el encargado de encender la mecha al conectar de hit. Acto seguido vino el munícipe Warrnel May, quien había sorbido cuatro espesos chocolates en la soleada tarde, y sacó rodado al antesalista (bueno para doble matanza) pero con mal tiro al camarero puso dos corredores en las bases. El alto mando bombardero metió a correr a Jhoan Xool por May. Con la cuenta 1-1, Joel Torres metió sencillo al jardín derecho para mandar al plato a Julio Euán. Con corredores en segunda y tercera, Marvin Oy recibió base por bolas, pero como el envío fue demasiado abierto, el receptor no lo pudo detener y Jhoan Xool anotó la del empate. El graderío se volvió un auténtico manicomio.

Édgar Euán cedió el primer out y Cristian Cauich fue transferido intencionalmente para llenar la casa. La mesa quedó servida para Víctor Mézquita, quien con perfecto toque de squeeze play —que malabareó el pítcher— hizo que Torres anotara la carrera victoriosa.

El interesante choque se empató en cuatro ocasiones. En el octavo inning los agricultores —que sacaron de la postemporada a los Toros de Conkal— hicieron par de carreras para emparejar los cartones 7-7, pero los comandos hicieron una carrera para irse adelante. En su salida los Papayeros volvieron a asumir la delantera con rally de tres carreras, donde hubo hits de Nereo Lizama, Iván Alvarado y Argenis Argáez, y parecía que ya se habían echado la victoria al sabucán, pero como mencionamos anteriormente, los Bombarderos se rebelaron en su salida y dejaron cadáveres a los de Buctzotz. Ganó Franco Castro, quien relevó a Cristian Contreras y perdió Lucas Velázquez, quien relevó a Pedro Jiménez. El agricultor Pedo “La Wawa” Lizama bateó de 4-3, incluso jonrón de dos carreras. El partido decisivo será en el campo Rufino Lizama de Buctzotz.

Por su parte. los campeones Potros de Dzemul derrotaron a sus anfitriones Cachorros de Motul con tarja de 5-1 y arrancaron con el pie derecho su serie semifinal.

El duelo fue sumamente peleado durante las primeras siete entradas.

Los dzemuleños rasgaron el celofán en el acto de las buenas tardes, donde Gerardo Baas anotó de caballito luego que Nigel Novelo fue golpeado estando congestionado el lunetario.

Mientras que los oseznos luciendo seis argollas en la garganta hicieron su única carrera en la entrada de las emociones para nivelar la balanza 1-1, con sencillo del umanense Adrián Ruiz y doblete de Said Celis.

Pero poco les duró el gusto a los motuleños, ya que los corceles en la parte superior del octavo rollo hicieron rally mortal de cuatro carreras para lograr el valioso triunfo. En el ataque se desplomó el pitcheo local, pues los Potros capitalizaron dos transferencias, par de pelotazos, sencillo de Alejandro Chalé y bambinazo de Miguel Segovia. El éxito fue de Eduardo Coral con relevo de Carlos Núñez. La derrota fue para Carlos Calderón con relevos de Carlos Góngora.