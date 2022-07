deportistas

Luego de semanas de tensas negociaciones se confirmó la llegada de Santiago Giménez al fútbol europeo.

El “Bebote”, delantero de la selección mexicana de 21 años, jugará en el Feyenoord por los próximos cuatro años en una operación que, según trascendió en los medios de comunicación, fue de cuatro millones de euros por el 50% de la carta del jugador nacido en Argentina.

Si el equipo de Róterdam lo desea podría adquirir más adelante un 40% más de la carta de Santiago, en un monto que rondaría, en total, en otros cuatro millones. La Máquina se quedará un 10% por un futura venta.

Santiago salió de cambio el miércoles poco después de comenzado el segundo tiempo en el empate entre el Cruz Azul y el San Luis en el Estadio “Alfonso Lastras”. Giménez salió con una molestia física, pero hoy confirmaron que fue simplemente por precaución, ya que está listo para ponerse a las órdenes del técnico Arne Slot, con quien habría intercambiado impresiones.

“Me voy con una gran imagen del club. Me había tocado ser fanático, desde que llegué a Primera División la afición se ha portado de maravilla conmigo, la directiva, los jugadores, cuerpo técnico, todos. La verdad es que no me queda nada más que decir que es un club hermoso”, comentó Santiago acerca del Cruz Azul en una entrevista para ESPN.

Carrillo, a España

Sporting de Gijon y Santos Laguna hicieron su primera transferencia como equipos hermanos con el joven mexicano Jordan Carrillo, quien jugará a partir de la siguiente temporada en la Segunda División española.

El ofensivo de 21 años de edad se formó en el equipo de Torreón y ha ido construyendo una carrera en el mismo club, por lo que será su primera experiencia fuera de Santos y también del fútbol mexicano.

Carrillo de estrenó con la selección absoluta de México el pasado 28 de abril en un partido contra Guatemala. Previamente había acumulado una larga trayectoria en sus categorías inferiores.

En tanto, en Turquía se habla de la llegada del defensa de 20 años Víctor Guzmán al Besiktas.