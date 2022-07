Legado de amor al béisbol

Comparta este artículo

Al final de una jornada pesadísima para su equipo, que perdió una serie para el olvido, Jorge Cantú iba sin prisas concediendo entrevistas, con las candilejas del Kukulcán casi apagadas; tomándose fotos con quienes esperaron casi media hora a la salida del dogaut hacia el autobús. Y una última plática con el reportero, antes de subirse al autobús, deja ver lo que para él es todo el entorno del béisbol.

¿Por qué haces todo esto?, le preguntamos al pelotero nacido en McAllen, Texas, pero mexicano “de la a, a la z”, como él mismo dice.

“Lo hago por una sencilla razón: amo el béisbol. Y el béisbol es todo esto”.

Ese “todo esto” implica desde llegar temprano al estadio todos los días e irse de último si fuera necesario. De leer, en casa o en el hotel, todo lo relacionado con los datos del juego pasado, del juego que viene. No importa que esta sea para el “Bronco” su temporada de despedida de los diamantes.

¿Te vas del béisbol este año y se ve que lo sigues disfrutando?

“No puedo menos que eso”, responde Jorge, mientras acepta una foto más al escuchar... “Por favor Jorge, una foto”. Sus compañeros, para entonces, ya están instalados todos en el autobús que llevará a los Diablos Rojos al hotel, luego de perder una serie difícil, dramática y de altas emociones.

¿Duele perder una serie así, con tanto nivel, con tanto despliegue?

“Creo que una de las cosas que más enamora a los que jugamos béisbol es que, simple y sencillamente, así es el béisbol. Leones tiene un gran equipo, lo mostró en todos los juegos. Y tienen una gran afición. Tres partidos con estadio lleno. Eso quisiéramos todos los peloteros, que nuestros parques de pelota estén así, que la gente lo disfrute”.

Cerca de las 12 de la noche, el “Bronco” carga su pesada maleta para ponerla en el compartimiento, junto con las demás. Nadie protesta porque sea Jorge el que haga que se retrase la salida. Cantú dice: “Por fortuna me he ganado el respeto de los jugadores, de compañeros, cuerpo técnico, del batboy… Lo agradezco”.

No una, sino varias veces, Jorge habla de respeto.

De respeto al aficionado, por ejemplo. “Cuando era niño me tocó ser como esos que estaban esperando la salida (voltea la cara hacia donde aun hay gente buscando una firma en la pelota, una foto con el teléfono con él y otros peloteros). Nos debemos a eso. Esa gente es la que alienta al pelotero a ir adelante siempre”.

Eso, se ve en los tiempos actuales, es algo en que los peloteros están reprobando la asignatura, pues cada vez es más frecuente que el jugador evada a los aficionados o acepte a regañadientes el saludo para los fanáticos. Al menos se ha visto con peloteros de casa.

Y también habla Cantú del respeto al juego en sí.

¿Cuál es su legado, ahora que está por retirarse?

“Me iré como pelotero. Ha sido una larga carrera, pero no creo irme del béisbol. No me iré nunca”, responde antes de ir a la contestación elemental de la pregunta.

“¿Mi legado? Mi legado es amar al béisbol. Respetarlo. Creo que lo jugué con amor, con respeto siempre. Me preparé desde que era niño. Y cuando fui profesional, no porque llegas ya estás. No, tienes que aumentar tus ritmos, una preparación más fuerte, con competencia alta con los compañeros”.

Insiste, como si de una liturgia se tratara: “Creo que todos los peloteros deben ver la misma circunstancia. Es una trayectoria larga. Empiezas desde abajo, sueñas, vas haciendo méritos. Y llegar a Grandes Ligas lo compensa, sí. Pero, ¿y los que no llegan? Pues por ellos es que tienes que seguir jugando duro, para mantenerte donde otros intentaron y no pudieron”.

Pidió a todos los que se visten de peloteros hacer, o intentarlo.

“Hay que mentalizarse: ¿qué necesita el equipo? Una jugada, un toque de bola, un hit… O jugar esta base o la otra. Siempre debes de pensar en el equipo”.

Desde que llegó a la Liga Mexicana tras su paso de ocho campañas en Ligas Mayores a Cantú se le vio como un pelotero referente. Así lo fue con los Tigres de Quintana Roo, y ahora con los Diablos Rojos del México.

“Aquí, a lo mejor más que una temporada muchos jonrones o producir muchas carreras, lo que hice fue aportar a los jugadores jóvenes, como ahora con Diablos”.

Su trayectoria de ocho campañas en la Gran Carpa la abrió jugando para las entonces Mantarrayas de Tampa Bay, con las que, en 2005, bateó 27 jonrones y produjo 118 carreras. Otros dos grandes años los vivió con el otro equipo de la Florida, los Marlines. En 2008 disparó 29 cuadrangulares y remoló 95 anotaciones, y en 2009 se fue para la calle 16 veces, con 100 impulsadas.

Jorge, además, como referente mexicano en las Grandes Ligas se volvió una celebridad. Siempre se le ve en eventos deportivos grandes, como los torneos de golf, y en programas de televisión. Por ello, reitera, “el béisbol lo es todo. Cuando lo amas, te entregas, juegas bien, con pasión, y luego te llegan las cosas solas”.

Su campaña de despedida, en la que en todos los estadios le están rindiendo homenajes, la ve como “algo que tenía que llegar. Pero lo más importante es el cariño que te da la afición con estas ovaciones, con estos sentimientos, cuando te esperan, te piden una foto, un autógrafo. Y claro, cuando puedes hacer algo por tu equipo, por tus compañeros”.

Para los Diablos no ha sido una temporada a la altura de las grandes campañas del equipo rojo. Pero, apunta Cantú, “así es el béisbol. El rival hace su parte, y no siempre ganas. Pero de algo no debe quedar duda siempre: te tienes que preparar para ganar”.

Para ganar, para llegar a Grandes Ligas, e incluso para despedirte, cuando sea el momento. Él se va con 40 años de edad, varios millones de dólares en las cuentas, ganadas a rajatabla en el béisbol, pero con algo que vale más que todas las fortunas del rey Midas juntas: “El respeto y cariño de los aficionados es único”.

“Oye… qué recuerdos nos sacas”, dijo, al referirse quizá, a la melancolía de irse de los diamantes. Los aficionados, más de 12 mil presentes esa noche, le tributaron cálida ovación cuando los Leones le entregaron un jersey con su nombre, como han hecho los otros equipos de la LMB.

Jorge Cantú, el “Bronco” de McAllen, pero de sangre mexicana, igual se dice orgulloso de defender la franela tricolor, que es parte de su legado como pelotero, jugando en torneos internacionales. “No hay nada más lindo que eso: jugar por México”.

Entonces, el texano-mexicano, o al revés, está más que satisfecho de lo hecho en dos décadas en los diamantes como profesional.

Antes de cargar la maleta al autobús, una aficionada le grita: “¡Adiós Bronco!”, y Jorge Cantú voltea para agradecerle, sonriente.

Ahora entiendo a un joven cronista que, mirando desde la caseta de prensa, dijo: “Es Cantú… Míralo: todos ya se fueron y él sigue dando entrevistas. ¿Crees que acepte una foto conmigo?”

Su foto con él será un tesoro. Con respeto al pelotero, y al béisbol.— Gaspar Silveira