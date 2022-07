El gran día: la vuelta, hoy

Llegó el último día de la temporada 2021-22 de la Liga de Primera Fuerza Estatal. Hoy, el principal circuito del fútbol en la región conocerá a un nuevo campeón o le seguirá rindiendo pleitesía al actual monerca.

Luego del empate sin goles del partido de ida, se espera un agarrón para la vuelta entre los superlíderes Halcones de la Secretaría de Seguridad Pública y Deportivo Dzan, en la casa de los emplumados, la emblemática cancha “Iches Burgos” de Chuburná.

Será un partido a morir, donde no importará que los Halcones terminaron como el mejor equipo en la tabla de posiciones, ni que Dzan es el campeón actual (se coronó en la temporada 2018-19.

“Sabemos que si queremos ser campeones tenemos que hacer un gran partido en la vuelta”, comentó el entrenador Mario Peniche, quien para este partido tendrá a todo su plantel disponible.

Mismo caso de Dzan, que no presenta bajas a la fecha para su once inicial (su goleador está fuera desde semanas atrás), pero no podrá ser dirigido por su técnico Gilberto Cura padre, quien vio la tarjeta roja al final del juego de ida el sábado pasado en Dzan.

La retrospectiva dice que los policías se llevaron la única batalla entre ambos en el calendario regular: en la fecha 19, última del rol de todos contra todos, chocaron precisamente en el “Iches” y la victoria fue 3-2 para la SSP, con anotaciones de José Avilés, Eduardo Chavira y Jonathan Silva. Por Dzan anotaron Gilberto Cura hijo, ausente desde hace varias semanas por lesión, y Raymundo Trejo.

Eso, sin embargo, pasa a segundo término. Dzan fue uno de los equipos más regulares de la temporada, solamente detrás de los Halcones. Parejos los dos rivales de esta tarde.

Y finalmente, se trató de los dos mejores clubes del rol. Raro ver a los dos primeros disputando una final, pero eso se dará hoy en el “Iches”, que seguramente tendrá un lleno impresionante, en sus gradas y los alrededores.

Habrá una ceremonia para presentar a los equipos y los trofeos, y posterior al partido (sea tiempo reglamentario, tiempos extra o penaltis) se entregarán los galardones. A las órdenes de Jair Villanueva como central (José Luis Marín será bandera 1 y Eliézer Castillo el 2), el partido arrancará a las 3:15 de la tarde.— Gaspar Silveira