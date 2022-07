León recibe a América en duelo de equipos necesitados de triunfos

CIUDAD DE MÉXICO (SUN ).- La triple semana de fútbol en el torneo Apertura 2022 culmina este domingo por la noche cuando los Panzas Verdes de León reciban a las Águilas del América en la cancha del estadio Nou Camp.

Los Esmeraldas han ido de más a menos en el certamen pues luego de lograr una victoria en la primer jornada de la competencia encadenaron tres empates, pero a media semana fueron derrotados por Toluca, con lo que se ubican en la novena posición de la tabla general con seis unidades.

Aunque los números no son malos el desempeño ofensivo de La Fiera ha decaído de forma alarmante, pues en las dos primeras jornada consiguieron 5 goles pero en los últimos tres encuentros solamente han anotado un gol.

Del otro lado de la cancha se presentan las Águilas que no han comenzado con el pie derecho la temporada pues solamente tienen una victoria por dos derrotas y un empate, con lo que se localizan en la nada honrosa decimoquinta posición con sólo cuatro puntos.

No obstante, lo delicado es que los Millonetas no han conseguido más que raquíticos tres goles en el primer cuarto del torneo y han recibido 5, por lo que el gris fútbol que han mostrado hasta el momento pone en problemas al entrenador, Fernando "Tano" Ortiz, quien de no componer el rumbo podría salir de la institución. Además América no le gana a León en Guanajuato desde el lejano Clausura 2019 cuando con un cabezazo de Bruno Valdez los azulcremas se impusieron en la semifinal de vuelta por 0-1, aunque eventualmente fueron eliminados por una mejor clasificación en la tabla general de los Panzas Verdes quienes fueron súper líderes en dicha justa.

Así, este domingo en punto de las 21:05 horas los emplumados tienen la oportunidad saldar ésta cuenta y recomponer el camino en el Apertura 2022.