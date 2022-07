Djokovic clasifica en Wimbledon; Alcaraz está fuera

Comparta este artículo

Aún sabiendo lo inusual que ha sido este Wimbledon, con tantos resultados inesperados y caras nuevas apareciendo, y tan pocos cabezas de serie —y menos campeones de majors— restantes, seguramente Novak Djokovic no perdería ante un rival que llegó vía wildcard y que debutaba en un Grand Slam, ¿o sí?

Si no parecía del todo plausible, al menos se volvió vagamente posible un poco después de las 9:30 de la noche del domingo bajo el techo cerrado en la cancha central, cuando el holandés de 25 años Tim van Rijthoven, 104 del ranking mundial. con ocho victorias en su carrera a nivel tour, todas ellas en el último mes. Se atrevió a conectar un ace de 133 millas a Djokovic e incluso empatar su partido de la cuarta ronda a un set por bando.

Nueve minutos después, el tiempo que le tomó a Djokovic ganar 12 de los siguientes 15 points, y los siguientes tres games, tanto la plausibilidad como la posibilidad aumentaron. Muy pronto, el tercer set fue suyo, y no mucho después, también el cuarto, y el partido, con un resultado de 6-2, 4-6, 6-1 y 6-2 que dio al sembrado número uno del torneo una vigésimoquinta victoria consecutiva en césped en el All England Club y un lugar en sus decimoterceros cuartos de final de Wimbledon.

“Novak hizo lo que Novak hace”, dijo van Rijthoven, “y jugó mucho muy bien. Tuvo todas las respuestas”.

De antemano, van Rijthoven había dicho: “Llegaré a ese partido pensando que puedo ganar”. Quizá aún lo creía el domingo por la noche. Tal vez brevemente.

Sin embargo, eventualmente, la única pregunta verdadera era si Djokovic terminaría el duelo a tiempo, porque hay en vigor un toque de queda a partir de las 23 horas.

Haber rebasado ese tiempo les habría obligado a reanudar el encuentro hoy.

“Tengo suerte”, dijo Djokovic después de asegurar el triunfo con 20 minutos de margen. “Nunca es realmente agradable si no puedes terminar el partido el mismo día. Me alegro de haberlo hecho”.

No comenzaron a jugar hasta las 20 horas en parte debido a un retraso de aproximadamente una hora al comienzo de esta tarde especial —la primera vez en la historia que el domingo que representa el punto medio del torneo tuvo juegos programados— mientras se realizaba una ceremonia para honrar los 100 años de la cancha central.

Djokovic, que cuestionó después de su victoria por qué los partidos suelen comenzar tan tarde en la cancha central, fue uno de los muchos campeones anteriores que participaron, bromeando con el público cuando fue su turno de hablar: “Vaya, me siento más nervioso que cuando estoy jugando”.

Si, de hecho, se sentía nervioso estando empatado un set cada uno muchas horas después frente a van Rijthoven, ciertamente no se notó. No importó que van Rijthoven siguió conectando enormes servicios, por sumar 20 aces, incluyendo un par en segundos servicios. No importó cuán enormes fueran los cortes que van Rijthoven logró con sus tiros de derecha. No importó que los espectadores, que aman a los no favoritos, gritaran cada vez más cuando el segundo set llegaba a su fin. No importó que Djokovic se haya resbalado detrás de la línea de fondo dos veces, cayendo primero sobre su trasero, luego sobre su rodilla izquierda y su estómago.

Experiencia manda

Djokovic, un serbio de 35 años, calibró sus mejores devoluciones en el juego, ejecutó sus golpes de fondo de gran forma —terminando con solo 19 errores no forzados, en comparación con 29 winners— y tuvo el control total, dando un paso más hacia todo tipo de cifras importantes. Su búsqueda de un cuarto título consecutivo, y séptimo en general, en Wimbledon, sin mencionar un vigésimoprimer trofeo de un torneo major, continuará el martes contra el 10mo preclasificado Jannik Sinner, de Italia.

Sinner avanzó a sus primeros cuartos de final en el All England Club al eliminar al quinto preclasificado Carlos Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7 (8), 6-3, en un partido más temprano.— AP