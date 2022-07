Pesadilla del yucateco Rodrigo Pacheco: eliminado en Wimbledon

Comparta este artículo

El yucateco Rodrigo Pacheco Méndez alargó su pesadilla en el césped del All England and Lawn Club. Jugando ante un no preclasificado, el macedonio Kalin Ivanovski, el mexicano se topó con dificultades diversas y perdió un partido rápido, quedando fuera en la segunda ronda en el Abierto de Wimbledon.

Los parciales del juego de este martes fueron 6-1 y 6-2, en un duelo dominado de principio a fin por el europeo en solamente 1:03 horas.

Apenas el lunes, Rodrigo perdió en dobles haciendo pareja con el estadounidense Nishesh Basavareddy, en su despedida más rápida de los torneos de Grand Slam que ha jugado.