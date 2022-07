Luis Suárez tuvo dos propuestas: el Cruz Azul y el Toluca sondearon al ariete uruguayo

Comparta este artículo

En declaraciones para una estación de radio de Uruguay, el delantero Luis Suárez reconoció que tuvo dos propuestas de la Liga MX, y aunque agradeció ambas, las tuvo que rechazar.

“Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre (técnico de la Máquina) me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, indicó el delantero uruguayo, que busca seguir compitiendo al más alto nivel para llegar a tope al Mundial de Catar.

En tanto, los Pumas no estarían lejos de realizar una contratación “bomba”, o al menos eso asegura ESPN.

En su portal de internet, la cadena de televisión dice que los universitarios y el brasileño Dani Alves llegaron a un acuerdo para que este juegue en México, pero solo si Tite, técnico de su selección, le asegura que jugando en la Liga MX aún podría ser llamado al Mundial.