Dzan quiere tricampeonato de la Liga de Primera Fuerza Estatal

Nadie se sorprenda si en la próxima final de la Liga de Primera Fuerza Estatal se encuentran otra vez el bicampeón Deportivo Dzan y el subcampeón, los Halcones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los protagonistas de la reciente batalla por el campeonato de la máxima categoría del balompié en el Sureste coincidieron en que armarán a sus equipos pensando en regresar a lo grande para la siguiente temporada. Hay pique, hay deseos.

¿Va Deportivo Dzan por el tricampeonato?, se le pregntó a Gilberto Cura, el entrenador deportivista.

“Claro que sí, vamos a trabajar en ello”, respondió a la pregunta, el director técnico de Dzan, tras el final del choque de vuelta en que derrotaron 2-1, en trepidante partido, a los Halcones, en un épico encuentro que será recordado por jugarse a tal intensidad, dentro y fuera de la cancha, entre charcos de agua y campo enlodado, el sábado pasado, ante unos seis mil espectadores en la cancha “Iches Burgos” de Chuburná.

El estratega, quien por un castigo vio el partido desde las gradas, resaltó el trabajo del cuadro chiva.

“Más que un equipo, somos una familia, hay muchísima unión, muchísima humildad, muchísimos deseos de ir adelante. Nunca nos dimos por vencidos”, destacó Cura padre, quien fue campeón de Primera Fuerza como jugador cuando defendía los colors de los Zapateros de Ticul como portero.

En el bando contrario, entre caras largas, algunas en lágrimas por fracasar en el momento clave, el entrenador Mario Peniche comentó que “fue una gran final y Dzan es un gran campeón. No podemos demeritar nada. Ganó el que metió los goles. Nuestro equipo hizo un gran esfuerzo, pero no nos bastó. Y no hay nada de quitarle méritos a Dzan”, expresó.

“Y vamos a pensar en la siguiente temporada, haremos los ajustes que sean necesarios para pelear por el campeonato. Lo de ahora, son lecciones”.

Dzan resultó bicampeón pues la temporada 2018-19 venció en pénaltis a los Cuervos de Conkal.

La noche del sábado, tras recibir su trofeo en Chuburná, cientos de seguidores se fueron en caravana hasta Dzan, donde les esperaba un recibimiento en grande, con fiesta que prepararon en el ayuntamiento que encabeza José Antonio Pérez Cabrera, presente en el partido final.— Gaspar Silveira Malaver