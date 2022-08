NFL 2022: ¿Cuándo empieza la pretemporada de fútbol americano?

Fue en febrero que Los Ángeles Rams se coronaron como los campeones del Super Bowl 2022 y ahora, luego de varios meses de espera, el inicio de la pretemporada de la NFL está a la vuelta de la esquina. Aquí te decimos cuándo inicia, qué partidos habrán y cuáles serán los equipos que disputaran estos encuentros. ¡No te los pierdas!

¿Cuándo es el juego del salón de la fama NFL 2022?

Este jueves 4 de agosto de 2022 se llevará a cabo el juego del salón de la fama 2022 (Hall Of Fame Game 2022) en el que los Jacksonville Jaguars se enfrentarán contra Las Vegas Raiders. El partido se jugará en el estadio Tom Benson de Canton, Ohio a las 5:00 pm.

Cabe mencionar que aunque este partido es considerado como solo exhibición, sí forma oficialmente parte de la pretemporada 2022 de la NFL que continuará las tres semanas siguientes.

¿Cuándo empieza la pretemporada de la NFL 2022?

La pretemporada de la NFL 2022 dará inicio el jueves 11 agosto con un duelo entre los New York Giants y los New England Patriots. Sin embargo, este será el segundo año con solamente tres juegos de pretemporada por equipo y no cuatro, debido a que la temporada regular de la NFL constará de 18 semanas con 17 partidos y una semana de descanso para cada equipo.

Cabe mencionar que uno de los juegos más esperados, será el del sábado 27 de agosto entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, puesto que estos equipos fueron los que pelearon por el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl 2022.

Calendario pretemporada de la NFL 2022

SEMANA 1

Jueves 11

NY Giants en NE Patriots - 6:00 PM

Tennessee Titans en Baltimore Ravens - 6:30 PM

Viernes 12

Atlanta Falcons en Detroit Lions - 5:00 PM

Cleveland Browns en Jacksonville Jaguars - 6:00 PM

Arizona Cardinals en Cincinnati Bengals - 6:30 PM

New York Jets en Philadelphia Eagles - 6:30 PM

Green Bay Packers en San Francisco 49ers - 7:30 PM

Sábado 13

Kansas City Chiefs en Chicago Bears - 12:00 PM

Carolina Panthers en Washington Commanders - 12:00 PM

Indianapolis Colts en Buffalo Bills - 3:00 PM

Seattle Seahawks en Pittsburgh Steelers - 6:00 PM

Miami Dolphins en Tampa Bay Buccaneers - 6:30 PM

New Orleans Saints en Houston Texans -7:00 PM

Dallas Cowboys en Denver Broncos - 8:00 PM

Los Angeles Rams en Los Angeles Chargers - 9:00 PM

Domingo 14

Minnesota Vikings at Las Vegas Raiders - 3:25 PM

¿Dónde ver la pretemporada de la NFL 2022?

La pretemporada de la NFL 2022 podrá verse desde canales como Fox Sports, TUDN, ESPN y desde la App oficial de la NFL con el NFL Game Pass, que te da acceso a todos los partidos en vivo y además contenido exclusivo de los equipos, repetición de partidos, jugadas importantes entre otros.