Henry Martín, enfocado para ir al Mundial

Henry Martín se ha convertido en el hombre gol del América en este Apertura 2022, pues el delantero busca recuperar el nivel para colarse en la lista final para el Mundial de Catar 2022.

El delantero de las Águilas aseguró en entrevista con Fox Sports que, pese al mal momento que vivió, nunca perdió el objetivo de ir a la próxima Copa del Mundo.

“Yo no veo que sea injusto el fútbol conmigo, uno está para lo que le pongan en el equipo, en la posición que sea, estás para responder el tiempo que sea. Creo que lo he hecho bien desde donde me ha tocado, lo más importante aquí es no perder el enfoque de lo que quieres, en este caso es ir al Mundial, entonces yo me enfoco en eso”, dijo.

“Pasé una etapa muy mal en donde no la metía ni porque la portería midiera el doble y ahora parece que hasta con los ojos cerrados estoy metiendo gol, así es el fútbol, así es el delantero”.