Los estadios, la clave de la serie

¿Serie corta o serie larga?, le preguntamos a Roberto Vizcarra, piloto de los Leones, en una rueda de prensa ayer antes de viajar a Puebla para enfrentarse a los Pericos en la serie de primera ronda de la postemporada.

El “Chapo” fue demasiado precavido. No quiso ni hablar de un pronto final ni que vaya a ser de larga duración. “Los dos equipos tienen sus cosas. Por algo llegaron”, dijo el piloto de los Leones.

En alguna parte de la rueda de prensa, cuando hablaron de las bondades que tiene el Estadio “Hermanos Serdán” para los bateadores, hizo como que le tapó los oídos a Henderson Álvarez, su abridor, como para que no escuche de las condiciones de ese parque de pelota. También dijo desconocer la historia de los enfrentamientos entre Leones y Pericos en estas series, con los poblanos con amplia ventaja. “No me sabía esa historia”, dijo Vizcarra. ¿O mejor no quiso hablar de ese tema?

Dejando de lado el pasado, lo que es un hecho es que los estadios, a favor y en contra de pitcheo y bateo, jugarán un rol clave en esta serie, a ganar cuatro de siete partidos, con opción de cuatro para el parque poblano.

Lucen parejos, especialmente en pitcheo. Y, como han comentado varios que siguen la Liga Mexicana de cerca, sin ánimo de crítica negativa (queremos que ganen, lógicamente), los Leones están en condiciones de ganarla siempre que apliquen factores que no pudieron aplicar en el rol regular, en el que fueron inestables como toda la Zona Sur.

¿Serie de bateo? Depende de los lanzadores.

¿Serie de pitcheo? Aunque parezca una tontería, si los bateadores lo permiten. La realidad es que el buen gallo canta en cualquier gallinero, así que el que sea bueno bateando y pitcheando en una serie de siete juegos es el que saldrá adelante.

Dicen que cuando van a una serie de postemporada deben olvidarse de las estadísticas y las vivencias del rol regular. Pero gracia a esos números llegaron a esta instancia. Así que, en este breve análisis sobre los Leones, se hará un repaso. Y deben servir de mucho.

Ofensiva

Los Leones tienen un cuadro de Grandes Ligas, con Josh Fuentes en tercera, Cristian Adames en el campo corto y Starlin Castro en segunda. No es garantía, empero. Castro no ha despuntado a su nivel de MLB, Adames se encendió en la segunda parte, pero sin los rendimientos propios de un extranjero. Fuentes se lució con el guante, pero su bateo va apenas arriba. La lectura que deja el infield es la que se puede ver en los jardines. Yadir Drake, el “Más Valioso” para el Diario, sobresale entre los intermitentes “Cafecito” Martínez, Norberto Obeso y José Juan Aguilar. “Pepón” Juárez, el BD, no está al nivel de sus mejores años por una lesión que le alejó varias semanas de los diamantes.

Puebla tiene a tres cañoneros que son su base: Danny Ortiz, Pete O'Brien y Alex Mejía, que repartieron macanazos a diestra y siniestra (36 jonrones, 32 y 22, en ese orden). Jorge Flores, león hasta el año pasado, se aplicó con 44 impulsadas y 20 robos. El joven Antonio Lamas, quien jugó 84 partidos, y Alberto Aguilar, con .321 de porcentaje, deben aportar.

Pitcheo

Los Leones se desinflaron tras un inicio placentero desde la loma. Llegaron a tejer a varios entre los mejores de efectividad, pero solo uno de sus abridores estuvo abajo de 4 carreras admitidas por juego: Radhamés Liz, con 3.96. Su rotación será de cinco elementos y dependerá su futuro de lo que hagan los primeros dos, Henderson Álvarez y Elián Leyva. Por primera vez desde que entró a la rotación en 2016, Yoanner Negrín no aparece entre los elegidos para abrir en la primera serie. Vaya dato. ¿Quién será el cerrador? Importante detalle. Vizcarra dijo fuera de la rueda de prensa que será Tyler Peterson, quien logró siete salvamentos en su corta estadía, pero con desplomes en la última semana. Jorge Rondón podría servir en ese rol. En los intermedios, Alex Tovalín y David Gutiérrez son los más sólidos.

Puebla tiene a Gabriel Ynoa (7-6 GP y 5.34 PCL) para abrir la serie y van después Ruddy Acosta (5-2 y 4.45) y Kurt Heyer (7-2 y 4.59). Su pitcheo de relevo es fuerte.

Los escenarios

Todos saben que en el “Hermanos Serdán” el pitcheo batalla. Es un infierno para los lanzadores. Cualquier batazo puede irse detrás de la cerca. En Puebla la lluvia no es solamente de esta época del año, sino que en todo el calendario hay agua, y las tardes soleadas pronto se convierten en frías, y hasta heladas. Los Pericos hicieron de su casa una fortaleza, jugando para 26-16. El fin de semana la serie se reanudará en el Parque Kukulcán, donde el pitcheo suele brillar. Las bardas están más cerca que antes, pero aún así es complicado sacar la pelota del campo, más por el lado del jardín derecho, que es donde en teoría van la mayoría de los batazos de Danny Ortiz. En Mérida, los Leones tuvieron marca de 26-19. Y fue hasta la última semana del rol regular, en la que jugaron para 5-1, cuando se pudieron ver dominantes. ¿Llegarán igual de encendidos a los playoffs?

Factor anímico

Los Leones llegaron a buen ritmo al final. Y los Pericos como que se desinflaron. De hecho, el bajón de los emplumados fue tan notorio, e inesperado, que hizo que cambiara el panorama que se tenía días antes, pues todo apuntaba que los Leones irían ante Tabasco, pero los Olmecas cerraron en segundo sitio y van ante los Tigres. Hay un dato que puede ser engañoso: ambos tienen 7-3 en sus últimos diez compromisos. La diferencia está en que las tres derrotas de Puebla fueron en el último jalón, haciendo que el equipo se fuera al cuarto sitio, y cinco de las siete victorias de las fieras fueron para bajar la cortina del rol. A los Leones les urge resarcirse de al menos dos historias: borrar la imagen de inestabilidad que tuvieron todo el año, y, por sobre todas las cosas, hacer olvidar el fracaso monumental de la Serie del Rey pasada, cuando perdieron la corona pese a ganar los primeros tres encuentros. Drake, “Pepón” y Liz señalaron ayer que todavía tienen la espinita clavada. Los aficionados igual.

Los cerebros

Roberto Vizcarra, que inició la campaña dirigiendo a los Saraperos de Saltillo, con muy altas expectativas, llegó a los Leones a medio camino, tras un estrepitoso fracaso. Tardaron las fieras en salir del bache en que estaban, pero cerraron a tambor batiente. El “Chapo” usó varios line ups, hasta que encontró uno a modo.

En el otro lado está un viejo conocido de la afición: Willie Romero, pieza fundamental de la coronación de 2006 y de los siguientes años, incluso dirigiendo a las fieras. Con Puebla hizo un trabajo notable, si se toma en cuenta que el pitcheo perico estuvo en la media en efectividad (5.59), y el de los Leones, que lanza en un paraíso, se vio arriba y no por mucho (5.14 de PCL).

¿Habrá revanchas? Tal vez en menos de una semana sepamos.— Gaspar Silveira