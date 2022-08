Los Leones de Yucatán, con ventaja en la serie de playoff, en dramático duelo en Puebla

Sufriendo por problemas creados por su cerrador, y salvados por un out de oro de un abridor de cabecera, los Leones de Yucatán salieron con la garra en alto en el primer juego de la postemporada de la Zona Sur.

Jake Thompson ponchó a Kevin García con las carreras que marcaban el empate en base, en una novena entrada de infarto, y los melenudos derrotaron 12-10 a los Pericos de Puebla, la noche de este miércoles en el Estadio “Hermanos Serdán”.

El segundo partido de la serie se jugará el jueves a las 7 de la noche. Los Leones mandarán a la loma al cubano Elián Leyva tratando de aumentar su delantera.

Yucatán bateó 15 hits, y dos fueron cuadrangulares de Art Charles. Los Pericos se fueron con 18 incogibles, pero fallaron a la hora buena.

En la feria de carreras y de altibajos, Puebla se acercó 12-10, con dos en base, con muy mal relevo de Tim Peterson, y el “Chapo” Vizcarra jalón del calentadero a Thomspon, quien, entre drama, ponchó a García para bajar el telón de un duelo típico de Puebla: 22 carreras, 33 hits, 14 lanzadores (ocho melenudos) y 4:03 horas de juego.

De toma y daca

Henderon Álvarez llevó la lechada hasta la quinta entrada. Los Leones le dieron ventaja de 2-0 en el acto inicial con el primer jonrón de Charles, ante Gabriel Ynoa, y el mismo “Rey Arthur” le puso otra más con bambinazo en la cuarta.

Pero en la quinta, explotó Álvarez y Puebla anotó cuatro veces, tres con triplete de Jorge Flores, un exleón.

Comenzó la reacción, pues empataron en la sexta y se adelantaron 5-4 en la séptima, aunque en el cierre Puebla, con tres, se adelantó de nuevo, ahora 7-5. Y la explosión melenuda se dio con cuatro en la octava, dejando el score 9-7.

Ataque final

Clave fue, sin embargo, que los Pericos no aprovecharon una gran oportunidad en el cierre, pues llenaron la casa sin out, pero solo anotaron una vez, cerrando el acto Jorge Rondón con una salvadora doble matanza. Y los yucatecos sí aprovecharon su oportunidad en la novena, con doblete de Starlin Castro, bueno para dos registros. Fue el batazo clave, porque la debacle de Peterson en el cierre puso en peligro todo lo hecho anteriormente. No se vio bien Peterson en el cierre del rol regular, y anoche continuó así.

Por fortuna, salió Thompson para sacar un out 27 de oro puro.