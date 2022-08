Cita con la historia

Dice Eric Darriere, presidente de la Comisión Taurina de Dax, sobre un acontecimiento importante para el toreo de México: “Le damos la alternativa a Isaac Fonseca, conscientes de que es uno de los novilleros con más posibilidades; torea en un cartel con Manzanares y Roca Rey, porque es un sitio que se ha ganado. Es un cartel que ha levantado gran expectación, también en México, con lo cual, la feria va a tener este año un acento mexicano”.

Lo que el comisionado afirma a mundotoro.com es algo que Isaac Fonseca, legítimamente, se ha ganado. Varias plazas querían ser escenario del doctorado del que es el novillero mexicano de mayores intereses taurinos y mediáticos en las últimas décadas.

Desde antes del inicio de las primeras ferias de la temporada europea se anduvo anunciando que Fonseca (22 de mayo de 1998, Morelia, Michoacán). En abril se cerró la firma: Dax, uno de los baluartes del toreo tradicional, ganó la apuesta, con una presentación a lo grande: con José Mari Manzanres de padrino y Andrés Roca Rey de testigo, ni más ni menos que con toros de Núñez del Cuvillo. Con grandes figuras, con toros de los preferidos por las estrellas.

“Es un sueño. Y quiero hacer siempre lo que me gusta: torear, salir a entregarme. Y mentalmente me preparo para cada tarde”, comenta Isaac, desde su concentración en Madrid, tras recibir un trofeo como novillero triunfador del Certamen de Novilladas en honor de la Virgen del Espinar en Guadalix de la Sierra. Su abuelo Enrique Fonseca, de quien nació la ilusión, le acompañó en la ceremonia.

Y en todo el trecho de Pascua al verano taurino intenso, Fonseca se fue haciendo grande. Le saludamos personalmente en Madrid, con un breve apretón de manos en un lunes de novillada en Las Ventas, y, si no triunfó ese día, fue por fallar con el acero, pero el mundo del toro, en vivo y en la televisión, pudo ver su declaración de principios: ¡torero de los pies a la cabeza!

De allí, a Sevilla saliendo por la Puerta del Príncipe; luego de vuelta a Madrid, sufriendo una cornada seria, tras cortar una oreja, y a Pamplona, con un escándalo grande en tarde de cuatro orejas con nueve días entre cornada y retorno. Eso quizá le dio un aumento a sus ya crecidos bonos.

Vía Antonio Rivera, que nos acercó a su representante Jacobo Hernández, matador en retiro, pudimos enviarle a Isaac un cuestionario que, a unas horas del doctorado, contestó completo, en mensajes de audio que transcribimos a continuación. Mientras deportistas y artistas de mediana talla aquí en estas tierras se niegan a veces a saludarte siquiera, teniéndote cara a cara, o a contestarte mensajes Fonseca, cerca del día más grande de su vida, nos respondió una a una las expectativas lanzadas.

“Estoy —dijo Isaac Fonseca ayer a la revista aplausos.es, “en el inicio de una nueva historia”.

Lo que comenzó siguiendo la afición de su abuelo Enrique Fonseca, que intentó ser torero en sus años mozos, llega a una parte cumbre.

¿A qué atribuye Isaac ese crecimiento y establecimiento, especialmente considerando que en España todo es más difícil para los mexicanos?

A tener fe, a creer, al esfuerzo, al sacrificio, a la disciplina, y sobre todo a tener alguien a tu alrededor que vele por tus intereses de una manera honesta.

¿Cómo ha sido el desarrollo de su carrera? ¿Cómo logra abrirse paso en la dura profesión del toreo?

A base de constancia en los triunfos, eso me ha ayudado a salir adelante, a salir a flote, y todos los días salir a puntuar, a pelear por las orejas y el triunfo en cualquier plaza donde me presente.

Le llegaron a llamar “el novillero que asusta”… Y los novillos no se han quedado con las ganas de herirle. ¿Cómo es que usted arriesga tanto?

No sé si arriesgo tanto o no, yo solo pienso en hacer las cosas que entreno, las que me nacen. Sé que en algunas suertes estoy más expuesto, pero son las que lleguen al tendido, en mi manera de entender el toreo. Claro que al herirte el novillo, es parte de eso. Se tiene que pagar el tributo para estar allá, y esta temporada me ha tocado pagarlo, más con la cornada de Madrid.

Sevilla, Madrid, Pamplona, por mencionar algunas, son plazas de primera que vieron a la mejor versión de Isaac Fonseca. ¿Qué opinión le da todo ese recorrido triunfal?

Agradecer a Dios, porque en esas plazas de primera pude conquistar, cautivar a la gente, y disfrutar con ellos, estar con los aficionados. Que se consiga eso en una plaza es fundamental, pero que pase en una plaza de primera, es una satisfacción enorme.

Y la osadía de irse a torear a San Fermín con apenas nueve días de haber sido empitonado en Las Ventas. Dios es grande y le cuida, ¿no?

Tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fortaleza para seguir adelante, y de la cornada de Madrid, en menos de una semana estaba dispuesto a torear, y creo que de grandes acontecimientos esta la gloria del torero. Quise ser parte de ello.

Cercana la alternativa, en un cartel de lujo, con Manzanares de padrino y Roca Rey de testigo, en una plaza de altos vuelos, como Dax, ¿cómo llega Isaac al doctorado?

Llego muy ilusionado, feliz, contento; sé que llego preparado, me remonto a mis inicios, no he dejado de vivir para el toreo, y ahora ha llegado esta oportunidad, siento que Dios me dice: ‘ha llegado tu día’. Y es un sueño poder compartir cartel con esas grandes figuras del toreo, como son el maestro Manzanares y el maestro Roca Rey. Nunca olvidaré esta tarde.

¿Cómo encuentra Isaac Fonseca la ilusión de poder regresar a México como matador de toros, para dejar ver a los compatriotas lo que ha avanzado en la fiesta?

La ilusión la tengo. Son cuatro años de no ir a México, y ahora que ha sucedido esto, esa ilusión me hace inspirarme para darlo todo de cara a volver a mi patria. Tengo corridas firmadas, primero Dios que me permita torearlas, pero esas ganas que tengo de estar en mi tierra son enormes.

Y para cerrar, que debió ir tal vez al principio: México, puede, si quiere. Usted quiso, fue, se esforzó, y está cosechando los frutos. Entonces, Isaac: ¿es posible lograrlo?

“Es posible lograr muchas cosas haciendo el esfuerzo y teniendo capacidad de sacrificio. Ya lo han hecho los grandes, y a nosotros los principiantes nos toca intentarlo. Y si Dios quiere, lograrlo. Desde aquí, quiero mandarle un saludo a toda la afición mexicana. Y que Dios les bendiga”.

Puede ser el la joven figura que la baraja mexicana necesita para refrescarse; en España ya lo es. Al menos, el que apostó dejando todo en casa, especialmente la zona de confort, para cristalizar su ilusión.— Gaspar Silveira Malaver