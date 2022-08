Sánchez, listo para Europa

El mexicano Jorge Sánchez afirmó ayer que Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, le aseguró que ya estaba listo para ir a Europa, donde jugará con el Ajax de Países Bajos.

“Hablé con el “Tata” Martino, le había dicho que mi sueño era ir a Europa, me dijo que ésta era una gran oportunidad porque hoy ya era un jugador consolidado, que ya estaba listo y bien preparado para ir al fútbol europeo”, reconoció Sánchez.

Sánchez acudió a las instalaciones de las Águilas del América para despedirse de sus compañeros. El jugador confió en que cambiar de equipo no afectara su objetivo que es jugar la Copa del Mundo de Catar.

“El ‘Tata’ nos pidió que cuando hubiera algún cambio de equipo se lo comunicáramos antes. Eso hice, de inmediato se puso muy feliz; me he consolidado en su proceso y sé que él está a gusto con mis actuaciones, he aprendido mucho de él”, argumentó.

El defensa lateral agradeció a las Águilas por las facilidades que le dieron para emigrar al campeón de la Eredivisie y recordó que se va orgulloso por los títulos que ayudó a conseguir.

El Ajax presentó al mexicano en sus redes sociales. Firmó contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Otro mexicano en Holanda, Erick Gutierréz, renovó ayer con el PSV, donde permanecerá durante los próximos tres años.

Siempre en la Eredivisie, el mexicano Santiago Giménez recibió ayer su visa de trabajo, por lo que podría debutar este fin de semana con el Feyenoord en contra del Heerenveen.