La victoria más grande de “JC”

Julio César Chávez vivió el miércoles pasado uno de los días más especiales del año, al cumplir uno más sin consumir drogas y alcohol.

A través de las redes sociales, según publica en su edición web el diario “Marca”, el “gran campeón mexicano”, como le bautizó Jimmy Lennon Jr., mandó un mensaje recordando cómo cambió su vida un 10 de agosto y que ya van 13 años que no ha consumido esas sustancias.

“Hola amigos! Como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial para mí porque hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas. Creo que ese es el título más grande que tengo. Bendiciones para todos”, dijo en su casa, frente a los cinturones que ganó en el cuadrilátero.

Chávez también anunció que va a luchar contra otra adicción: el cigarro. “Aparte quiero comprometerme conmigo mismo y con mi familia. Ya saben que cuando uno deja una adicción, se refugia uno en el cigarro. Hoy he hecho una promesa de que ya no voy a fumar. Primeramente Dios. Vivir el ‘Solo por hoy’, como he dicho a través de mi carrera y a través de los años, de vivir el solo por hoy. Solo por hoy no voy a drogarme, solo por hoy no voy a consumir drogas ni alcohol. Solo por hoy no voy a fumar. Me siento muy contento de cumplir hoy 13 años limpio. A través de un programa de recuperación, gracias a Dios mi vida ha cambiado”.