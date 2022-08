Piqué habría presentado a su novia con sus papás; así luce Clara Chia Marti: FOTOS

BARCELONA.— La ruptura de Shakira y Piqué sigue causando revuelo, pues ahora podría confirmarse el rumor que medios internacionales han señalado como la presunta causa de su separación, es decir, que la cantante y el futbolista habrían terminado por una supuesta infidelidad por parte del jugador. Recientemente, se reveló la identidad de la presunta nueva novia de Gerard; tras ello, se ha difundido que la joven ya conoce a los papás del central.

Piqué habría presentado a su novia con sus papás; Shakira le restringe el paso

A pesar de todos los rumores y especulaciones en torno a la ruptura entre Shakira y Piqué, hasta el momento ni la cantante y menos el jugador del Barça han revelado la razón por la que decidieron ponerle fin a su relación de 12 años.

Sin embargo, todo parecería indicar que su noviazgo finalizó por una supuesta infidelidad por parte del futbolista. Esta teoría estaría por confirmarse, pues este pasado 11 de agosto se reveló la identidad de la supuesta novia.

Según información de The Sun, la nueva novia de Piqué es una joven de 23 años llamada Clara Chia Marti, quien estudia en Barcelona la carrera de relaciones públicas, pero trabaja en Kosmos, la empresa del ex de Shakira.

Asimismo, el medio británico indicó que aunque para el público la relación de Gerard y Clara Chia Marti era un "secreto", para las personas cercanas a ellos no, pues estaban enterados desde un principio.

"Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando", detalló la prensa inglesa.

Por su parte, el programa "Chisme No Like" reportó que el futbolista ya le habría presentado a sus padres, su nueva novia, esto a pesar de que Shakira vive a metros de sus exsuegros.

"Se la presentó a los padres ya, el problema es que los padres de él viven junto a... Shakira vive en una casa, está la piscina y después está la casa de los padres de Piqué", mencionó Javier Ceriani en el programa emitido por YouTube.

Pero este programa no ha sido el único que ha mencionado que las personas cercanas al jugador ya conocen y han convivido con la presunta nueva novia de Piqué.

Anteriormente, las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez (Mamarazzis) habían asegurado que los hijos de Shakira (Milan y Sasha) ya la conocían también.

"Ella ya conoce a los hijos, no sé en calidad de qué conoce a los niños, me imagino que como una compañera de trabajo más... Dudo mucho que él la haya presentado como su pareja, es más, en su entorno laboral no actúa como consorte ni como pareja de Gerard Piqué. En el trabajo, en la empresa, ella es una trabajadora más", habían precisado las periodistas, pero ahora todo indica que la relación ha evolucionado y todos a su alrededor ya están enterados.

Cabe destacar que, Shakira también estaría enterada de la presunta cercanía que está teniendo la joven rubia con las personas que rodean a su expareja, por lo que habría restringido a Piqué la entrada a su casa.

La prensa española ha reportado que Shakira nuevamente no dejó entrar a Gerard Piqué a su casa, por lo que tuvo que esperar en la puerta a sus dos hijos.

¿Con quién engañó Piqué a Shakira? Revelan fotos de la rubia con la que Gerard ''engañó'' a la cantante

Después de dos meses de confirmarse la ruptura de Shakira y Piqué, un medio británico dio detalles de la joven rubia, quien habría provocado la separación de la cantante y el jugador del FC Barcelona.

Asimismo, recientemente se ha difundido un par de fotografías de la presunta novia de Piqué, quien como se rumoreó es joven, rubia y según algunos internautas, guarda un leve parecido con la colombiana, pues es del tipo de persona que le suele gustar a Gerard.

La nueva novia de piqué, pocas fotos porque la perr**ta vio lo que venia y cerró redes. pic.twitter.com/lGhZlrP9oI — carla (@carladirtyy) August 10, 2022

Las imágenes de la joven habrían sido filtradas por una fuente cercana a la pareja, quien en entrevista con el portal británico mencionó que las redes sociales de la joven habían sido dadas de baja:

"La gente le ha ayudado a mantener el romance en secreto y borraron las cuentas de Clara en las redes sociales para que no puedan encontrar fotos de ella. Solo eso hace que sus compañeros piensen que va en serio", explicó la supuesta fuente cercana.

Aunque la prensa inglesa ha revelado que Clara Chia Marti sería la nueva novia del ex de Shakira, por ahora no se puede asegurar que la española de 23 años sea la misma persona con la que Gerard Piqué ha estado saliendo y quien supuestamente contribuyó a que el futbolista le sea infiel a la cantante.