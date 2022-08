Ramiro Funes Mori debutaría con Cruz Azul

Apenas la semana anterior Ramiro Funes Mori llegaba a México para incorporarse al Cruz Azul, para ayudar en la defensa, esa zona que tanto le ha costado a los celestes en este Apertura 2022. Y ahora que está listo para hacer su debut con La Máquina, el sudamericano afirma que busca aportar al club su experiencia para poder conseguir resultados positivos.

“Vengo a tratar de ayudar con mi experiencia y mi trayectoria en el fútbol. Me estoy adaptando, estos días que he podido viajar me ha venido bien para estar con el grupo”, dijo el hermano de Rogelio.

Ramiro, que se estrena en el fútbol mexicano tras su paso por el balompié árabe, asegura que para él es un sueño jugar en la Liga MX.

“Estoy muy ilusionado de estar en el fútbol mexicano, es uno de mis sueños, acá juega mi hermano y voy a tomarlo con mucha responsabilidad”, expuso el defensor argentino.

Funes Mori destacó que pese a la altura, la clave es estar bien mentalmente para que ningún factor pese a la hora de entrar a la cancha.

El nuevo futbolista cruzazulino tendría sus primeros minutos mañana, cuando La Máquina reciba al Toluca en la cancha del Estadio Azteca.