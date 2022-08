Leones de Yucatán: doloroso revés león

Los seguidores de los Leones, que se cuentan por legiones, confían en que los melenudos dejen atrás lo vivido ayer en el Parque Kukulcán.

Y no es que haya sido una noche tan mala. Perder puede ser hoy, mañana o pasado. Jugar béisbol para ganar partidos es lo que a veces, cuando no lo consigues, duele. Y tampoco, se aclara, es que no hayan jugado para ganar. Pero...

Las fieras perdieron un partido clave, ya que los Pericos de Puebla, vencedores ayer 7-4, aseguraron al menos regresar a su casa para definir esta serie de primera ronda de los playoffs de la Zona Sur. Ahora, los hijos de la Angelópolis, el camote y el mole, que tras el primer juego estaban cabizbajos, tienen la moral por las nubes.

Peter O’Brien bateó de 5-4, con cuatro impulsadas; Alex Mejía gorreó cuatro pasaportes y Jorge Flores anotó tres carreras, siendo un dolor de cabeza en la caja y en los senderos. Si los demás caballos, como Danny Ortiz, no batean, están los demás.

Con los Leones, se tiene que decir, las dificultades para batear aparecen a cada rato. En Puebla, donde vuela la pelota, despertaron. Pero en el Parque Kukulcán, donde es difícil conectar, dispararon solo siete hits.

Brandon Torres-Pérez se convirtió en el primer abridor en toda la serie que transita cinco actos, ponchando a ocho, y obtuvo la victoria. Los Leones, en cambio, tuvieron a su tercer abridor que no pasa de la cuarta, pues Onelki García se fue en la tercera. Lo relevó Yoanner Negrín, el perdedor, cuyo problema estuvo en que en la quinta dio una base y toleró un doble remolcador de O’Brien. Lo mandaron a la regadera tras ponchar al peligroso Gabriel Gutiérrez, y trajeron al zurdo Manny Chávez para enfrentar al zurdo Armando Aguilar, quien bateó un sencillo, pero Chávez cometió un wildpitch que dio paso a la otra carrera. El zurdo falló.

De allá, Puebla hizo dos más en la siguiente y los Leones no pudieron levantarse. En la octava, el piloto Roberto Vizcarra mandó a descansar a Starlin Castro, metiendo a Lázaro Alonso, pero ahora no le funcionó y se ponchó.

En la novena, Puebla anotó otra más. Con casa llena y uno fuera, Josh Fuentes fildeó un rodado, pisó tercera y tiró al plato para tratar de hacer un dobleplay, pero la pelota se estrelló en el corredor Mejía y entró otra carrera. En el cierre, con uno fuera, Obeso recibió base y Drake, a la primera pitcheada, rodó para doble matanza, bajando el telón de una noche que se complicó poco a poco para los Leones.

Difícil misión la que sigue, pero nada es imposible. Ahora deberán ganar para volver a Puebla, al menos, con ventaja.— Gaspar Silveira