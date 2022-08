Corrupción en Tokio 2020. Detienen a organizador de Juegos Olímpicos por soborno

TOKIO.- Haruyuki Takahashi, miembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos durante la edición Tokio 2020, fue detenido por presuntamente aceptar sobornos durante la organización del evento.

El exejecutivo de las olimpiadas fue acusado de recibir un soborno en efectivo de 51 millones de yenes (más de 7 millones de pesos mexicanos) de parte de la marca Aoki a cambio de un trato preferencial al momento de seleccionar a los patrocinadores en Tokio 2020.

La fiscalía de Tokio también detuvo a Aoki Hironori, responsable de la marca japonesa durante la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, y a otros tres implicados en los presuntos sobornos.

Haruyuki Takahashi, de 78 años, es un ejecutivo japonés, quien se unió al comité organizador de Tokio 2020 en junio de 2014, un año después de que la capital de Japón fuera elegida como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Presuntamente, entre octubre de 2017 y marzo de 2022 tuvieron lugar más de 50 transacciones entre Takahashi y Aoki. Los depósitos se realizaron a la cuenta de banco de una compañía propiedad del exejecutivo de las olimpiadas.

