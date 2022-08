Espaldarazo para “Checo”

Las últimas semanas quizá no han sido las mejores para el mexicano Sergio “Checo” Pérez en este 2022, pero eso no significa que no tenga el respaldo de su equipo, de la escudería Red Bull.

Y para muestra las declaraciones de Christian Horner, jefe de la escudería austriaca, quien habló del piloto tapatío tras el Gran Premio de Hungría, donde “Checo” largó en el sitio 11 de la parrilla para finalizar en el quinto lugar, situación que elogió el directivo.

“Hay que ver lo que hizo Pérez. Sin ese ‘Virtual Safety Car’ en el final estoy seguro que se subía al podio, iba rodando un segundo más rápido que Russell y Sainz”, dijo en charla con Sky Sports en el Hungaroring.

Además, ahora que vienen las vacaciones que durarán poco menos de un mes, Horner reconoció que el talento de Pérez le hará volver a estar en gran ritmo para la reanudación de la temporada.

“Es un gran piloto, es nato y le encanta estar goma con goma con todos; estoy convencido de que se recuperará tras el verano”, expuso.