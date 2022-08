Javier 'Chicharito' Hernández le niega autógrafo a un niño y lo critican (VÍDEO)

Javier "Chicharito" Hernández le negó un autógrafo a un niño y está siendo fuertemente criticado en redes sociales. El momento quedó grabado en un vídeo que ya se viralizó; los internautas han reaccionado asegurando que el futbolista de la MLS es un grosero, engreído y mal educado.

El originario de Guadalajara ha estado en el ojo del huracán desde hace unos meses que se separó de Sarah Kohan, la madre de sus hijos, pues se dio a conocer que Javier Hernández no se hacía cargo de ellos y que incluso la modelo tuvo que interponerle una demanda para la manutención.

Chicharito niega autógrafo a un niño

El vídeo muestra como Chicharito se encontraba bajando del camión del LA Galaxy mientras los fans lo esperaban con ansias para pedirle fotos y autógrafos. Sin embargo, un niño se acercó al jugador con una pluma y una hoja con la intención de pedirle un autógrafo, pero la actitud de Javier Hernández dejó mucho que desear, pues de manera muy grosera y déspota, le negó la firma al niño y le pidió con señas que se alejara.

Pero ahí no acabó la situación, pues con los demás fanáticos que lo estaban esperando, tampoco quiso acercarse y les dijo que de lejos sí se tomaba fotos, de cerca no; el Chicharito incluso les dio instrucciones para voltear las cámaras de sus celulares en caso de que quisieran una foto con él, pues de lo contrario no accedería.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a lo que hizo Javier Hernández, pues lo tacharon de payaso y engreído, y aunque quizá su justificación era guardar distancia por el tema de covid-19, señalaron que hay maneras y formas de decir las cosas.

“Seguro le echará la culpa al Covid”, “Su coach de vida no le dice que debe tratar bien a los niños, a sus fans”, “Y hablando en inglés… que ma… mucho el sol”,“¡Qué Malo! Ese niño iba todo ilusionado, y preparado para agarrar la firma de su ídolo. Y le sale con esa barbaridad”,