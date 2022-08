El pitcheo debe mandar

Leones y Tigres vienen de ganar sus series en circunstancias totalmente distintas. Así que, ¿qué esperar para la semifinal de la Zona Sur que arranca hoy en el Parque Kukulcán?

Ante todo, una serie muy pareja. Los dos equipos dejaron ver cosas interesantes en una temporada regular en la que, eso sí, se vieron inestables la mayor parte del tiempo. En el caso de los melenudos, lejos de lo que su actual administración ha logrado desde que tomó las riendas. Pero la postemporada es otra cosa.

No se prevé una feria de palos, como en Puebla, sino todo lo contrario. En las dos plazas la pelota vuela poco, así que deben aprovechar sus condiciones para establecer su juego. Aquí una o dos carreras pueden ser suficientes, contrario a Puebla.

Puntos fuertes

Los Leones presentan un cuadro que tiene como base a tres elementos de Grandes Ligas, con Josh Fuentes en tercera, Cristian Adames en el short y José Martínez en el prado izquierdo. Los Tigres presentan un line up que encabeza un Olmo Rosario que va encendido y Tito Polo bateando y robando bases en todo el calendario. El piloto Roberto Vizcarra no debe tentarse el corazón con nadie, como hizo ante Puebla, al mandar al bullpen a su otrora as de la rotación (Yoanner Negrín) y al cañonero más apreciado (“Peón Juárez), metiendo al cubano Lázaro Alonso.

Las rotaciones fueron inestables también: Henderson Álvarez fue el mejor león (7-4 y 4.43 de efectividad) y Josh Thompson cerró bien (5-4 y 6.93). Radhamés Liz (3-5 y 3.96) reaparecerá en esta serie y Elián Leyva (1-0 y 1.88 con Yucatán) apenas se dejó ver llegando de último momento. Los Leones compilaron efectividad colectiva de 5.14 y tendrán como cerrador a Jorge Rondón (salvó dos ante Puebla), pero con un rol de relevistas establecido con David Gutiérrez para la séptima y Alex Tovalín para la octava. Yoanner Negrín, figura de la rotación desde que llegó al equipo, será parte vital de los relevos largos.

Los Tigres tienen en Pedro Fernández a su mejor abridor con marca de 8-4, efectividad de 4.42 y 103 ponches (fue campeón de este renglón). El piloto Jesse García Jr. usará como primer abridor en esta serie al estadounidense McKenzie Mills, quien antes de llegar a la cueva logró en una liga de su país marca de 9-1 y 2.99 de carreras limpias. Otros abridores serán Raúl Zoe Carrillo 3-4 y 5.54) y Marco Carrillo (2-3 y 8.25 con los Tigres). Tienen en sus filas a uno de los mejores cerradores de la liga, como Wendell Floranus, quien salvó 17 partidos en 20 intentos.

En el ataque, los Tigres tienen al colombiano Reynaldo Rodríguez como principal artillero, con 19 jonrones y 71 producidas, y Olmo Rosario va con 12 y 47, mientras que Tito Polo se fue con 12 y 36, además de 35 robos de base (él solo hurtó más colchonetas que todos los Leones juntos).

Los Leones apretaron en la segunda parte y Yadir Drake terminó como el mejor con .328 de porcentaje, 14 jonrones y 61 carreras impulsadas. Art Charles fue el primero en jonrones (18).

Los dos equipos estuvieron en la cola en lo colectivo, pues Yucatán fue último con .279 de porcentaje y Quintana Roo penúltimo, con .283. Los melenudos batearon más jonrones que los bengalíes (114 contra 91) y produjeron más carreras (467 por 425), pero se poncharon más (607 contra 508). Abruma ver la velocidad de los Tigres: 97 estafas, contra 30 de los Leones.

Anímicamente, los dos pueden verse por todo lo alto. Los Tigres dejaron fuera a Tabasco, que era en teoría uno de los seguros invitados al menos a semifinales, pese que los Olmecas tenían una nómina muy cara. Los Leones se impusieron a Puebla en lo que pareció una prueba de resistencia: el que aguantara más en la Angelópolis salía ganador. Y fueron los Leones los que lo hicieron. Si se toma en cuenta que están en el “cariño” de sus seguidores, por el incidente carretero de Puebla, la carga motivacional debe ser mucho mayor para ellos.

Los estadios

Será vital para los Leones dominar en el Parque Kukulcán, donde se espera que un aforo de 12 mil personas les de su apoyo. Abrir en casa y cerrar en casa, según el desarrollo de la serie, debe ser benéfico para Yucatán. Para eso pelearon con todo en Puebla. En Cancún, en el remozado Estadio “Beto Ávila”, jugarán ante 9 mil espectadores.

La campaña regular

Se vieron las caras tres veces y las tres las ganaron los Tigres, dos por 2-1 y una más por barrida, alargando su dominio a seis series seguidas ganadas en temporada regular. Los Leones terminaron en cuarto lugar con marca de 46-43 global y de 26-19 en casa. Los Tigres fueron quintos, con 44-46 en general y 22-23 en calidad de visitantes. Ninguno de sus dos mánagers inició: Yucatán abrió con Luis Matos, pero lo corrieron en mayo, en una mala racha, y lo sustituyó Roberto Vizcarra. Quintana Roo tuvo a Tony Rodríguez de inicio, y fue relevado por Jesse García Jr.

La postemporada

En la primera ronda, los Leones le ganaron en seis partidos a Puebla, y los Tigres eliminaron en cinco a los Olmecas. Olmo Rosario es el pelotero más caliente de los bengalíes, con nueve hits, porcentaje de .500, cuatro jonrones y seis producidas. Manuel Orduño disparó nueve incogibles igual, Alejandro Robles compiló porcentaje de .421. En lo colectivo, su porcentaje fue de .294, con con 47 hits, incluso par de dobles, un triple, seis cuadrangulares, tres robos en cinco intentos, 33 ponches, 25 bases por bolas y cuatro rodados para dobleplays. En el pitcheo, los Tigres lograron efectividad de 2.86 de efectividad, firmando 13 pasaportes y sirviendo 31 chocolates. Un dato destaca: su cuerpo de relevistas solo aceptó dos carreras limpias en 20 entradas.

Ante Puebla, el mejor bateador de los yucatecos fue José “Cafecito” Martínez, quien parece haber agarrado su paso, tras un lento inicio, y compiló .583 de porcentaje, con 14 hits y diez producidas. El cubano Yadir Drake igual remolcó una decena, mientras que Art Charles batéo cinco jonrones. Por equipo, su porcentaje fue de .318, con 67 hits, incluyendo 14 dobletes, 11 cuadrangulares, cuatro estafas, 40 chocolates, 30 transferencias y nueve rodados dobles matanzas. Merced a lo vivido en los partidos en Puebla, la efectividad de los Leones cerró con 6.79 en la primera serie, con 10 jonrones, 45 ponches y 22 pasaportes en 53 entradas.

Hay mucha tela de donde cortar. Sin duda.

Los números históricos indican que, cuando han jugado en postemporada, sus series se van a siete partidos y el que la gana termina izando el banderín de la Liga Mexicana. ¿En esta ocasión sucederá? El ganador por lo pronto irá con el mejor de la batalla entre los Diablos y los Pericos, que, por ser de dos plazas de bateo, terminarán con pitcheo maltrecho.

Vaticinio: Leones gana en seis juegos.— Gaspar Silveira