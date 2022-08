Bieniemy espera su oportunidad como entrenador en jefe

Eric Bieniemy sigue esperando conseguir un puesto como entrenador en jefe tras entrevistarse con 14 equipos en los últimos cuatro años.

Bieniemy ha logrado un impresionante currículum como el coordinador ofensivo de los Jefes de Kansas City con Andy Reid. Los Jefes anotaron la tercera mayor cantidad de puntos (565) en la historia de la NFL en su primer año en 2018.

Patrick Mahomes fue nombrado el Jugador Más Valioso esa temporada, y al año siguiente los Jefes ganaron el Super Bowl.

Aún así, coaches con menos logros que Bieniemy han conseguido trabajo. Pero él, ve el lado positivo.

“Estoy muy orgulloso de las oportunidades que he tenido”, le dijo a The Associated Press. “Uno quiere quedarse con el trabajo, pero aún así se siente orgulloso y con la cabeza en alto de recibir la oportunidad. Pero también hay que darse cuenta que no solo se trata de eso. Cuando todo termine, Eric Bieniemy seguirá siendo Eric Bieniemy. Seré el mejor coordinador ofensivo que pueda ser”.

Tras seis entrevistas al finalizar la campaña 2020, Bieniemy se reunió con los Santos y los Broncos al inicio de este año. Nueva Orleans optó por el asistente de entrenador del equipo Dennis Allen y Denver contrató al excoordinador ofensivo de Green Bay Nathaniel Hackett.

En una liga de imitadores, en donde los equipos usualmente eligen a los coordinadores de los equipos más exitosos, es un misterio por qué siguen dejando fuera a Bieniemy.

El extenso alcance de Reid incluye a entrenadores campeones de Super Bowl en John Harbaugh y Doug Pederson. Así como a Sean McDermott, Ron Rivera, Leslie Frazier, Todd Bowles, Matt Nagy y más. Reid se ha referido a Bieniemy como el “sueño de un propietario” y un “tremendo líder”.

Bieniemy se mantiene optimista.

“Algunas veces el trabajo no es el adecuado y podría no ser el momento idóneo, pero está bien”, dijo Bieniemy.