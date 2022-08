Maribel Domínguez afirma que fue víctima de acoso y aun así ''terminó en la calle''

CIUDAD DE MÉXICO.— Maribel Domínguez, quien fue destituida de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 hace más de un mes, recientemente habló de lo sucedido. Asimismo, la ex entrenadora señaló que si no lo hizo antes fue para no afectar a la plantilla que hasta hace unas semanas jugó en el Mundial. Sin embargo, Maribel decidió romper el silencio y confesar que fue víctima de acoso laboral.

Maribel Domínguez afirma que fue víctima de acoso laboral y aun así ''terminó en la calle''

La ex entrenadora de la Sub 20 Femenil se vio envuelta en la polémica luego de que una jugadora del Tricolor denunció ante la Federación Mexicana, hecho que generó la apertura de una investigación que culminó con el despido de Maribel e innumerables preguntas sobre lo ocurrido.

Ahora, tras la eliminación en cuartos de final del seleccionado nacional ante España, la ex entrenadora, en entrevista con Milenio aseguró que quiere contar la verdad y aclarar las cosas:

“No lo hice antes, y eso sí quiero que quede claro, por respeto a mis jugadoras; por respeto al Mundial, porque ellas estaban en un momento importante de su vida y que nada tenía que haberlo manchado... En esta entrevista quiero que quede la verdad y solamente aclarar las cosas. Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle. Eso fue lo peor y esto es lo que más me duele...”, externo la entrenadora destituida.

Asimismo, la jugadora explicó que en un momento de su proceso, le restaron autoridad como seleccionadora nacional.

“Luis Piñón iba de segundo auxiliar y ahora aparece como director técnico... Cosas que tenían que llegarme a mí como directora técnica le llegaban primero a él. Era tan obvio que todo el mundo se daba cuenta de eso, todo el mundo se daba cuenta del desplazamiento que me habían hecho. Yo aparecía, pero ya no con ese liderazgo. Alan Rivera, quien era el coordinador de metodología, pues obviamente empieza a tomar cartas en el asunto... Pero déjame decirte que tenía un mes de llegar a Selecciones Nacionales. Cuando estoy en casa (debido a que dio positivo a covid) y empezamos a ver la reunión del mapa de las jugadoras ya no me dejó dar mis especificaciones, sino que ya habló él de sus especificaciones de las jugadoras”, explicó Maribel.

Maribel Domínguez confiesa que le quisieron imponer a Silvana Flores

En la entrevista, Maribel también confesó que le quisieron imponer a Silvana Flores, de acuerdo a la ex DT Alan Rivera empezó a gestionar para que se incluyera a Silvana en la convocatoria de la Sub 20.

“Él me empieza a hablar de otras jugadoras y aparece Silvana Flores, donde Silvana Flores –junto con Miguel Razo– habíamos comentado que no estaba al cien por ciento físicamente. La tuvimos, jugó en ese momento con nosotras. No traía ese ritmo de juego que nosotros buscamos. Mariana (Gascón, directora de Desarrollo Deportivo de la FMF) lo sabía. Mariana sabía que esa jugadora en específico no tenía ese nivel y que estábamos preocupados porque, desafortunadamente, no tenía minutos en su equipo. La cuestión está en que siempre, cada vez que había una concentración, se me nombraba a esa jugadora”, detalló la ex entrenadora de la Sub 20.

Maribel Domínguez mencionó que habló directamente con la futbolista para explicarle su situación: “Le comenté en algún momento: podrías venir a jugar a la Liga. Siempre le pusimos esos puntos claros. Nosotros no podemos tener una jugadora que no esté físicamente al cien por ciento porque lo que menos queremos es lesionarla”.

Antes del Premundial, otra vez surgió el nombre de Silvana, como parte de la lista que competiría.

“De pronto apareció como que sí iba. Yo le dije a Alan que no estaba de acuerdo: ‘¿De qué se trata? ¿Mi proceso no sirve? Tú me estás poniendo jugadoras que no han tenido ni la mitad del proceso que nosotros buscamos tener con jugadoras que puedan estar en la lista final’. Ya cuando te la imponen, cuando te dicen que sí va; ahí ya no. Ya no estuve de acuerdo en muchas cosas”, puntualizó Maribel.

La ex DT de la Sub 20 Femenil argumentó que trató el tema con Javier Mier, ex director de Selecciones Menores, porque las mismas jugadoras sentían una preferencia marcada; éste le cuestionó que "cuáles eran sus miedos" a lo que Maribel le respondió que "su miedo es que le cambien a cada rato gente de su cuerpo técnico".

“Llega muy serio (Mier) y me dice que está enterado de todo lo que pasa... Hay muchas cosas que me están imponiendo aquí. No quiso tomar, o yo no sé si tomó cartas en el asunto", indicó la entrenadora.

Silvana Flores se convirtió en un "problema mayor"

Maribel Domínguez relató que una noche anterior del partido contra Estados Unidos, dos de las capitanas le comentaron que estaban pasando cosas, que no estaban cómodas con muchas cosas que están manejando dentro del grupo. Sin embargo, la DT les dijo que no era el momento para decirlo.

No obstante, al terminar el partido cuando iban hacia el hotel, la capitana le dijo: "Mari, vamos a estar en la zona de alberca porque vamos a hacer la junta con todas las jugadoras". Debido a esto, Maribel abordó a la psicóloga (Michelle Castañeda), para comentarle que había una situación con las chicas, "unos temas que se están tratando ahí con Silvana”.

La ex entrenadora mencionó que también fue a hablar con Javier y éste le dijo que lo iban a hablar, incluso señaló que sería después del Premundial, pero jamás hubo esa charla, no hizo nada por ello. Fue así como Maribel admitió que "no sentía el el apoyo, al contrario: "sentí más enojo de su parte hacia nosotras, hacia mí".

Maribel Domínguez trató de hablar con Yon de Luisa, pero todo el tema detonó en su contra:

“Quería comentárselos para que de una u otra manera cambiara, pero no fue así. A partir de ahí, ya en la concentración previo al Mundial, llegamos el 17 (de julio) y el 18 en la tarde me dice Mariana Gascón ‘Yon quiere hablar contigo’. Yo me hice ilusiones... Me hice muchas ideas, menos tener una carta en mi contra. Menos tener una carta donde… ya llevaba un lapso de sentirme desplazada, de sentirme con ese acoso laboral, y cuando por fin tengo la oportunidad de hablar con Yon, lo primero que me dice es que hay una carta en mi contra de una de las jugadoras. Yo me quedé impactada, porque, ¿por qué está pasando esto? A partir de ahí me separan con todo mi cuerpo técnico y empieza a suceder todo esto”, finalizó la ex DT de la Sub 20.